Anaya se pasó de la raya y le di un estate quieto: AMLO

La Barca, Jalisco (OEM-Informex) Andrés Manuel López Obrador confirmó que invitará a Alicia Bárcena para ser embajadora de México en la ONU y que si respondió en el debate, fue porque Ricardo Anaya “se pasó de la raya” y “le dí un estate quieto”.

“Se pasó, se pasó de la raya, me dijeron que era amor y paz, pero que yo no me dejara; esos, mis asesores del pueblo me dijeron si se portan altaneros, groseros, ponlos en su lugar, dales un estate quieto”, expresó.

Fue insistente en que desde el principio dejó en claro que sería respetuoso de sus contrincantes.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia confirmó además el anuncio que hizo dentro del debate e invitará a Alicia Bárcena, actual Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a sumarse a su gabinete, una vez de que el pueblo lo favorezca con su voto y sea el próximo Presidente de México.

“Yo la invito para cuando ella termine su función en la CEPAL, sea nuestra embajadora en las Naciones Unidas, ya hablé con ella, nos vimos en chile, cuando fui para allá, la conozco, es una mujer muy inteligente, ella no puede ahora, porque tiene su compromiso en la CEPAL, terminando su misión en la CEPAL, ella va a decidir”.

Este martes es el tercer día por jalisco. por la mañana estará en Tlaquepaque y por la tarde en Puerto Vallarta. Termina el miércoles con una visita a Autlán de Navarro.