Cámara de diputados avala en lo general reforma laboral

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma laboral que garantiza la libertad y democracia sindical de los trabajadores, sin embargo, dejar fuera al outsourcing dividió a los aliados del Morena, al PT y PES, quienes protestaron y exigieron desaparecerlo.

El PRI se sumó a la rendición de cuentas, la transparencia, revisión de estatutos y contenido de los contratos colectivos, la eliminación de contratos de protección y los llamados sindicatos blancos.

El dictamen fue avalado por 417 votos, 29 en contra y 1 abstención; la Mesa Directiva informó de 104 reservas en lo particular.

El PAN, en cambio, reclamó estar de “rodillas’’ ante el Gobierno de Estados Unidos con el T-MEC, al considerar que faltó tiempo para su análisis y discusión de una reforma “tan avanzada’’, que al final queda corta.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“No al outsourcing’’

Los legisladores del Partido del Trabajo, con su coordinador Reginaldo Sandoval Flores, subieron a la tribuna en bloque y con pancartas en mano se pronunciaron contra el outsourcing y la subcontratación.

No al outsourcing, No a la subcontratación, basta de sindicatos charros.

Desde la tribuna, los diputados del PT denunciaron que la reforma, que responde a compromisos y obligaciones con la Organización Internacional del Trabajo y el T-MEC, “es insuficiente para la justicia laboral’’.

Plantearon que las dirigencias sindicales tengan un máximo de duración de seis años para que los líderes no se “perpetúen en los cargos sindicales’’.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

El coordinador de Morena, Mario Delegado Carrillo, destacó que con esta reforma “enterramos al charrismo sindical", se establecerá un modelo real de justicia laboral, desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se establecerá la democracia en la elección de las dirigencias sindicales a través del voto libre, secreto y directo.

"Se acaban los contratos de protección, porque ahora los sindicatos van a tener que someter a votación a todos sus agremiados los contratos colectivos de trabajo".

La diputada Anita Sánchez Castro se refirió a la transición de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial aunado a la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Mientras que el priista Isaías González Cuevas dijo que no se puede obligar a nadie a ser parte de un sindicato, federación o confederación; “los tiempos han cambiado y esta es una realidad que tenemos que entenderla, aceptarla, enaltecerla’’.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“La rendición de cuentas, transparentar el contenido de los estatutos y reglamento interior de trabajo, así como el contenido de los contratos colectivos de trabajo’’.

"¿En qué presenta avances?"

También apoyó garantizar la eliminación de los contratos de protección y los llamados sindicatos blancos. “No podemos estar en contra de tales principios y no podemos objetar la libertad sindical y mucho menos la democracia de las organizaciones sindicales. Estamos por la democracia sindical, la rendición de cuentas, la transparencia y la libertad sindical".

Los panistas Arturo Espadas Galván y Lenin Pérez Rivera explicaron que siempre han pugnado por el voto libre, secreto y personal de los agremiados, de rendir cuentas de sus cuotas sindicales, de que tengan la libertad de afiliarse a un sindicato u otro, o no afiliarse, y de que, esto no sea motivo para perder un trabajo o para no poder ingresar a un trabajo.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“¿En que presenta avances? En voto libre, personal y secreto de los agremiados en muchos temas, como en la elección de las dirigencias. ¿En qué le duele? En que no le da la posibilidad, por ejemplo, a los trabajadores de decidir que se cancele una huelga y que llegue cualquier sindicato y me cierre mi empresa, como estamos viendo y empiecen a extorsionar al patrón sin que los trabajadores que están en la planta puedan hacer algo’’.

“El gran riesgo que se corre es que desde el gobierno se impulsen sindicatos como alguna central internacional de un Senador, se me ocurre. Un hecho irreal que vengan a representar un sindicato minero a trabajadores que tienen que ver con la industria de la construcción o la industria automotriz’’.

Estamos planteando un esquema de que no sea un plazo mayor a los 15 años para que pueda haber un dirigente al frente de un sindicato y que ese proceso también tenga la posibilidad de la alternancia con la dirigente de mujeres, plantearon los panistas.