Candidatos reducen actividades y se alistan para segundo debate

Los cinco candidatos a la Presidencia de la República redujeron sus actividades públicas para dedicar más horas a su preparación rumbo al segundo debate, que se realizará el próximo domingo en Tijuana, Baja California.

Tres de los cinco candidatos, excepto Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón, reforzaron su equipo de entrenamiento rumbo a este encuentro. López Obrador ha estudiado a conciencia la escaleta para pulir su participación y evitar desatinos como el de abandonar el recinto rápidamente y sin despedirse de sus adversarios.

Meade será más agresivo

José Antonio Meade Kuribreña sólo tiene en mente un objetivo: ganar el debate. Y para ello alista una estrategia más agresiva basándose en los resultados que tuvo en sus participaciones en entrevistas grupales con líderes de opinión para televisión abierta y de paga.

Alejandra Sota, quien fuera portavoz del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y hoy consultora, y Fernando Vázquez, forman parte neurálgica de su equipo de preparación. Pero su colaboradora más cercana, Vanessa Rubio, “le pasa tips”.

También se ha reunido cuatro veces con el exvocero del presidente Enrique Peña Nieto, el diputado David López, quien en su calidad de amigo lo asesora en su nuevo plan de comunicación.

La representante del PRI en el INE y una de las voceras de la campaña de Meade, Mariana Benítez admitió que el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza “tiene mucha gente que lo apoya”.

De momento Meade, agregó Benítez, estudia las reglas y ensaya el manejo de tiempo en sus intervenciones.

AMLO va con alegorías

El tres veces candidato presidencial y puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador utilizará “frases cortas y alegóricas” y sus clásicas metáforas para responder a los embates de sus adversarios; a fin de ganar tiempo y convencer a los indecisos de que él es la mejor opción. Jesús Ramírez Cuevas, enlace del candidato presidencial de Juntos Haremos Historia(Morena, PT y PES) ante el Instituto Nacional Electoral, y quien asistió en lugar del tabasqueño al ensayo del primer debate, afirmó que esta vez López Obrador estudia la escaleta.

“Es un comunicador nato. Sintetiza con frases y algunas alegorías la situación del país. Evidentemente eso le sirve para comunicar su mensaje; usará algunas de las metáforas que ya ha utilizado”, dijo.

El segundo debate tendrá un formato más dinámico; los candidatos interactuarán entre sí, con el público, y se moverán en el espacio; por ello, en el equipo del tabasqueño analizaron las nuevas reglas, para evitar que se repitan incidentes como el ocurrido en el primer debate.

Anaya presumirá dotes

Ricardo Anaya llegará hoy a Tijuana. Dedicará el sábado a ensayar. Apuesta a que sus dotes de orador sobresalen de sus adversarios.

Su equipo lo sabe y también tiene medido que por lo menos subió tres puntos en las encuestas por su buen desempeño en el primer debate.

El legislador Luis Antonio Rangel Méndez, brazo derecho de Anaya, aseguró que el candidato “no se prepara demasiado” y explicó que entrena en los trayectos de un mitin a otro.

Su coach es Salomón Chertorivski, a quien le hace consultas de detalles técnicos y económicos.

El Bronco lo minimiza

Con unos camaroncitos en El Sirenito , de Acapulco, y de shopping en San Diego, California, donde comprará unos jeans Levi´s, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco , se relajará rumbo al segundo encuentro presidencial. Consideró que no necesita asesores de imagen, y que sólo se nutre de lo que la gente le dice.

“Voy a platicar con la raza, tengo una convocatoria a través de redes sociales, las estoy leyendo día a día, no tengo asesores, necesito que la raza me diga, y en base a lo que me digan yo haré precisiones”, explicó.

Con su peculiar estilo, el candidato presidencial por la vía independiente, advirtió que para este segundo debate va a tener novedades: “las estoy pensando y van a ser una sorpresa, voy hacer que la gente se espere hasta el final”.

Zavala no va, declina

Margarita Zavala, la primera mujer en lograr la candidatura presidencial independiente, se bajó ayer de la contienda. La expanista no detalló a quién apoyará. El Instituto Nacional Electoral (INE) valora si los 20 minutos que le correspondían en el segundo debate serán repartidos entre los cuatro que quedan o acortar el diálogo.

Esta no es la primera vez que sucede algo así en México. En el 2000, Porfirio Muñoz Ledo, candidato del PARM, declinó a favor del panista Vicente Fox, mientras que en 1988, Heberto Castillo lo hizo a favor de Cuauhtémoc Cárdenas.