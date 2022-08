Facultades del INE deben ser cada día más fuertes, para ser un árbitro poderoso: CIRT

José Antonio García Herrera, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), llamó a los diputados de la coalición Va por México a conciliar con los partidos aliados de la 4T para que haya una reforma profunda en materia de política electoral y que en esta se elimine la veda electoral que mantiene sin piso parejo a esta industria.

Al participar en el foro 5 del parlamento abierto de la reforma electoral que organizó la coalición Va por México, el presidente de la CIRT, reiteró su petición a los diputados para que legislen con piso parejo, pues todas las restricciones son únicamente para este sector.

“Yo no quisiera que regularan y que prohibieran a nadie nada o que censuraran a los demás medios de comunicación, yo lo que quisiera es que nos desregulen a nosotros para tener un piso parejo y para poder informar, orientar y penetrar a la población; además, lo que nosotros hacemos es gratuito, nosotros vivimos de los anunciantes y por eso cada regulación nos afecta a la viabilidad económica de la radio y la televisión”, señaló durante su participación.

“Que no regulen a nadie que tengamos la libertad y que podamos hacer nuestra labor de información y orientación en todos los medios y en todos momentos incluyendo en la parte electoral”, manifestó.

En este sentido, García Herrara, mencionó que, si cada candidato y cada partido tiene un presupuesto, “es en lo que ustedes se tienen que poner de acuerdo, como se van a repartir los presupuestos”, que cada quien lo ejerza como quiera e inclusive con la intermediación del INE, y lo que valdría la pena es que INE pague directamente a los medios de comunicación, lo que los partidos o candidatos le instruyan y quizá habrá un partido que diga yo quiero con esta televisora o con esta radio.

Manifestó que en caso de aprobar la reforma electoral se tome en cuenta dos aspectos, des-sobreregular a la radio y la televisión, pues no se trata de regular a todos los medios de comunicación. Así como también, regresar a que los partidos políticos pagan por sus espacios publicitarios en radio y televisión, esto con el fin de que haya piso parejo para todos.

Advirtió que en el país hay una sobresaturación de spots en los medios de comunicación que no ayuda en nada en la comunicación política para los mexicanos y ejemplo es que pasan cinco o seis spots muy seguidos de diferentes partidos en donde se dicen de todo y no son constructivos, no ayuda.

Como dato indico que en la última contienda electoral tuvimos 60 millones de spots, “saben lo que es eso es una locura”.

“La legislación actual nos obliga a trasmitir este tipo de spots y les digo gratuito, los partidos no pagan un peso por ello y este tipo de spots como sabemos no son spots de mucha calidad, pues se la pasan atacando candidatos y partidos y la gente no los escucha, se aburre y le cambia. Este tipo de comunicación no debería continuar, si en esta reforma nos escuchan los legisladores y nos toman en cuenta nuestra opinión debería de cambiar esta comunicación política”.

CIRT pide tener un INE muy fortalecido

El presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera mencionó que los mexicanos debemos tener un INE fuerte y autónomo, para que revise el financiamiento externo a los partidos y debe supervisar de donde viene el dinero que es lo que se hace y como se aplica.

Al respecto manifestó que las facultades del INE deben ser cada día más fuertes y para poder ser un árbitro poderoso ante los partidos políticos y candidatos en México.

Otro problema es que la publicidad para radio y televisión está prohibida, ningún partido, ningún candidato, ningún ciudadano puede contratar publicidad, en la radio y televisión mexicana. “Ah pero eso en las redes sociales, en las OTT, los strimings y en los periódicos no hay ninguna restricción”.

Refirió que las sanciones por parte del INE obviamente son muy fuertes para los medios y para la radio y televisión, pues no existe un criterio definido para diferenciar promoción electoral e información y se debe diferenciar.

“El INE no tiene la fuerza y facultades, no tiene el poder para desechar todas las denuncias de los partidos y candidatos que en su mayoría son frívolas, y nosotros estamos en medios, porque piensan que si damos una entrevista o una nota nos pagan los partidos políticos o los diputados por ello, cuando lo tenemos prohibido y está en la ley”.

El abuso en la spotización, indicó, de 60 millones de spot gratis, pero todos de mala calidad, no son constructivos, es una guerra sucia entre candidatos, y lo que hace los escuchas es que cambian y ya no quieren escucharlos.

La iniciativa del presidente habla de bajarle al gasto electoral, esta es una de las democracias más caras del mundo, pero “lo que no sé es si lo mejor sea bajarles a los diputados a los senadores”, lo que sí, es que debe haber una reforma electoral de fondo, “si la conciliación (Va por México) con los partidos de la 4T, si deberíamos dejar ejercer a los medios de comunicación”.