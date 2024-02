Claudia Sheinbaum presentará este jueves a su equipo de campaña

A dos días de que inicien formalmente las campañas electorales, la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo jueves 29 de febrero presentará formalmente a los integrantes de su equipo de campaña.

A través de un comunicado, la también coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, informó que, en un conocido hotel de la Ciudad de México, presentará a los integrantes que conformarán su equipo de campaña. La cita será al mediodía del próximo jueves 29 de febrero.

La presentación contará con el acompañamiento del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y otros miembros de la cúpula de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia (Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo).

Desde el 27 de noviembre de 2023, Sheinbaum Pardo ya había anunciado una estructura de precampaña, la cual, afirmó, que también la acompañaría durante el proceso electoral de este año.

¿Quiénes integran el equipo de Claudia Sheinbaum?

Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación y aspirante presidencial perdedor en el proceso internó morenista, será el Coordinador Político de la campaña de Sheinbaum. En un primer momento el papel lo iba a tomar Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pero al final declinó para seguir siendo el dirigente del partido oficialista.

Ricardo Monreal, actual coordinador de los senadores de Morena y también aspirante presidencial perdedor en la contienda morenista fungirá como Coordinador de Enlace Territorial de la Campaña de Sheinbaum.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT y también aspirante perdedor de la contienda presidencial de la 4T funge actualmente como Coordinador de Enlace con las Organizaciones Sociales y Civiles.

Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y quien fue vocera del mandatario federal en el proceso electoral 2018, ahora ocupa un cargo similar y es la coordinadora de los de voceros de Sheinbaum.

Otros integrantes de su equipo de la ex jefa de Gobierno capitalino son: Jesús Valdés Peña, ex embajador en Haití, quien será Coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior; la secretaria de Morena, Citlalli Hernández que funge como Coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas; la cantante Regina Orozco, quien se desempeña como Coordinadora de enlace con la comunidad cultural y Esthela Damián, que fue secretaria particular de Sheinbaum en la jefatura de Gobierno de la Capital y, actualmente es su Coordinadora de giras.