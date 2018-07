Conago reconoce virtual triunfo de AMLO y lo invitan a reunión

El candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá la próxima semana con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



En entrevista, comentó que “anoche recibí la invitación de gobernadores; me voy a reunir con ellos, con todos los gobernadores el jueves próximo”.



Aseguró que actualmente existe un ambiente de cooperación, “de participación, de mucha responsabilidad; México está muy bien en el ámbito internacional”.

En ese sentido, dijo que se está “viendo a México como un país que tiene un futuro asegurado, sobre todo porque va a haber bienestar y va a haber desarrollo para nuestro pueblo”.



Reiteró que existe una muy buena relación con los empresarios, quienes tienen “el compromiso de trabajar para sacar adelante al país; ellos han hablado conmigo y se han comprometido a invertir en México para que tengamos empleos”.



He recibido felicitaciones públicas de empresarios mineros como Germán Larrea, me escribió una carta; y también Carlos Slim, una carta manuscrita, personal felicitándome, además manifestando su compromiso de invertir en México para sacar adelante al país



Respecto de los resultados de la elección que le favorecen, López Obrador agregó que “son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, el que decidió y yo no voy a quedarles mal, no voy a traicionarlos”, puntualizó.