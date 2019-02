Gobierno de AMLO congelará consultas hasta reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador suspenderá la consulta pública para someter a escrutinio público la Guardia Nacional y el juicio a los expresidentes, si no se modifica el artículo 35 de la Constitución antes del 21 de marzo, confirmó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República.

En entrevista con El Sol de México, Ramírez Cuevas comentó que se aplazaría este ejercicio con el objetivo de que lo realice el Instituto Nacional Electoral (INE) y garantizar la legalidad, como lo adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la transición presidencial.

“En tanto no se reforme el artículo 35 el INE no puede participar en ninguna consulta y no sean las que estén definidas en la Constitución. Estamos evaluando y viendo, esperamos que ya esté reformado para esas fechas. Tiene que hacerse un cambio en la Constitución para hacerse esa consulta”, sostuvo.

Cabe recordar que durante la etapa de transición, en noviembre del año pasado, López Obrador adelantó que el 21 de marzo de este año se realizaría una consulta popular para poner a consideración la conformación de la Guardia Nacional (cuya creación ya avanza en el legislativo) y someter a juicio a los expresidentes por actos de corrupción.

REVOCACIÓN DE MANDATO, EN DUDA

El 27 de noviembre pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa para eliminar los candados de las consultas populares y aprobar la revocación de mandato presidencial a mitad del sexenio.

Más allá de su aprobación en la Cámara de Diputados por mayoría calificada con el voto de 334 legisladores, el vocero de Presidencia comentó que lo complicado será lograr su aprobación en el Senado de la República y en al menos 17 congresos locales, por lo que deberán eliminar la revocación de mandato de la iniciativa para aligerar la carga política y lograr su aprobación.

Política PAN presume creación de Guardia Nacional con sus propuestas

“El problema de la consulta para que pueda tener esto, es que no solamente la tenemos que aprobar nosotros, lo tiene que aprobar el Senado y lo tiene que aprobar 17 congresos en los estados, yo sí veo posibilidades, la cuestión es que haya disposición de todo mundo trabajar para que el 21 de marzo esté lista”, explicó por otra parte el diputado de Morena, Javier Hidalgo.

El también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales comentó que no se aprobó en diciembre como se tenía previsto porque la oposición votó bajo tintes electorales, pues se abriría la puerta para también quitar del mando a los gobernadores de oposición.

“Tenemos que aligerar la carga para que el proceso pueda avanzar, pero sí estamos en tiempos muy apretados, entonces la consulta tendrá que desarrollarse bajo un método intermedio, para que pueda votar la gente”, reconoció.

Javier Hidalgo planteó la posibilidad de separar la iniciativa y fortalecer la propuesta de consulta ciudadana, para que se puedan realizar dos al año, una en marzo y otra en julio, se realicen en formatos híbridos (mediante una boleta impresa y sufragio digital), que el 30 por ciento de la oposición en cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión la solicite y que solo el 1 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal electoral, la soliciten.

“No contábamos en diciembre con las dos terceras partes de la Cámara, para poder apoyar, porque venía acompañada también de la revocación de mandato y los partidos de la oposición que Andrés Manuel ponga la posibilidad de revocar su mandato en tres años, están dando una opinión electoral [...] es posible que tengamos que dictaminar separarlas”, relató a este medio.

INE MARCA DISTANCIA

Previo a la consulta en Morelos, Tlaxcala y Puebla, para decidir si el gobierno federal concluye la construcción de la termoeléctrica de Huexca, el Instituto Nacional Electoral advirtió que no participará en ésta ni en próximas porque está fuera de sus competencias, al tiempo que señaló que la solicitud de la encuesta debió ser aprobada por la mayoría de ambas cámaras del Congreso de la Unión y contar con el aval de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La Constitución estipula que una consulta popular se llevará a cabo el mismo día de la jornada electoral federal. Además, la Ley Federal de Consulta Popular establece que al INE le corresponde la organización, el desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares. Hay, entonces, dos órganos constitucionales, de plena autonomía que están involucrados siempre en las consultas populares: la Corte y el INE”, se pronunció esta semana el órgano autónomo.

La consulta de Huexca es la primera que realizará López Obrador como presidente de la República, pero la tercera en cuatro meses desde que fue electo.

En las dos primeras sometió a votación la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y 10 de sus 25 proyectos prioritarios, entre los que destacaron el Tren Maya y el programa de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec.

En ambas los ciudadanos sufragaron en apoyo al presidente de la República, hubo duplicidad del voto, las boletas fueron resguardadas en el domicilio particular de los organizadores y la máxima participación fue de un millón 67 mil 859 personas.