Cuauhtémoc Cárdenas, contra políticas vigentes

El tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano advirtió que, de mantenerse las políticas vigentes, solo se agudizaran las desigualdades sociales, los desequilibrios económicos y las dependencias, inaceptables en la construcción de un proyecto de democracia progresista.

En lo que fue una crítica al gobierno de la cuarta transformación, el hijo de quien fuera Presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, expropiador de la industria petrolera, pugnó por una democracia integral, esto es, equidad electoral, igualdad social en educación, salud, trabajo e igualdad territorial nacional e internacional.

Política Muñoz Ledo convierte su decálogo en 12 mandamientos

Hacia allá nos toca apuntar y, en este sentido, considero el fundador del PRD, es que hay que edificar.

De los partidos de oposición frente al gobierno, señaló que no ve las propuestas de las oposiciones, las alternativas, “nada más quiero que se vaya el que esta’’, pero lo que no vemos es un programa como propuesta de ninguno de los partidos, comentó Cárdenas al participar en el Foro Jesús Silva-Herzog Flores para hablar sobre el “El futuro de la izquierda’’.

Descalificaciones de partidos de todos contra todos, autoelogios por doquier, pero no veo propuestas de cómo enfrentar los principales problemas del país. La corrupción, la desigualdad, la inseguridad, el rezago económico, la dependencia, entre otros, señaló.

No veo propuestas de agendas legislativas de las bancadas de los partidos, su eje de esta elección es la Cámara de Diputados federal

Contra la reelección

Tengo la impresión, dijo el también ex jefe del Distrito Federal, que el cambio constitucional que permite la reelección más que por un análisis de ventajas y desventajas y razones políticas, se “aprobó por ambiciones e intereses partidarios personalistas de las cúpulas, en favor de sus burocracias; y la asignación de candidaturas refleja en muchos casos el peso de las facciones internas, parentescos y compadrazgos y una marcada ausencia de procedimientos democráticos de selección’’.

“Al ver las primeras manifestaciones del cambio constitucional producto de permitir la reelección, me declaro firmemente en favor de la no reelección y por la vuelta al texto constitucional anterior a la reforma’’.

Cárdenas Solórzano lamenta la ausencia de propuestas de los partidos y candidatos que se dicen de la izquierda, ¿contienden en momentos partidos y candidatos de izquierda? ¿quién los definiría en esta ubicación?, preguntó.

La lucha contra la inseguridad y la corrupción, mejor educación, mejor salud y honradez, son propuestas que se hacen desde supuestas izquierdas y supuestas derechas, pero que más…

Justicia ¿Quién es el juez que ordenó aprehender al gobernador de Tamaulipas?

Al referirse a la reciente reunión que sostuvo con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, dijo que fue de amigos, "fue mi atención y propósito y hasta ahí llegue intercambiar impresiones con dos amigos que estimo Ifigenia y Porfirio, pero de mi parte “ningún compromiso para emprender un nuevo camino juntos’’.

Respeto sus decisiones, las líneas políticas y partidarias que ellos han asumido, inclusive ellos participan en cuestiones electorales, yo no estoy en lo electoral, al contrario, quisiera las propuestas más que estar aspirando a un cargo de elección, apuntó.

“Entiendo que hay un documento que firman tanto Porfirio como Ifigenia, en donde ellos plantean una serie de puntos, repito, respeto, no es que este en contra de los planteamientos que estén haciendo, pero tenemos en este momento caminos de actividad política distintos, no diría encontrados ni contrarios, simplemente distintos, proyectos personales que van por rumbos distintos’’.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por último, comentó que, en vez de dificultar la formación de partidos políticos, facilitarla, hoy crear un partido requiere de un enorme esfuerzo de orden político y económico. “Hemos visto no solo en estos tiempos muy recientes, también en tiempos no tan recientes, pero no tan lejanos, como la decisión del Estado o la decisión de algunos altos funcionarios es lo que determina si se constituye o no se constituye un partido político’’.

En ese sentido, dijo estar favor de la formación de los partidos, aunque con una condición: no se tiene acceso al financiamiento público si no se obtiene un determinado porcentaje de votos, sería la condición de reducir los requisitos para que haya partidos políticos. Es sano el financiamiento público, pero cuidando que no haya dinero indebido en las elecciones, este es uno de los grandes males de nuestro sistema electoral todavía, concluyó.