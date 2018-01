Dante Delgado llama a la civilidad política en elecciones

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, aseguró que existe “riesgo y zozobra” por la violencia que vive el país, especialmente por la mayor elección en la historia que se tendrá en los próximos meses con la renovación de la Presidencia, el Congreso de la Unión y 30 comicios estatales, en juego en julio próximo.

Ante ello, Delgado Rannauro lanzó un llamado a la civilidad política del país, porque la seguridad no se da con declaraciones mediáticas.

“Las fuerzas de seguridad deben estar destinadas para garantizar la seguridad de la sociedad y nosotros; para que se den una idea de los cargos de elección popular, son 16 mil cargos, lo que tenemos que hacer es un llamado a la civilidad política del país. No en firmas de documentos, no en declaraciones mediáticas; porque estamos acostumbrados que en política se haga declarando y que la seguridad pública se haga declarando, y en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la seguridad pública no se declara, se garantiza”, indicó.

Tras el registro del diputado local de Nuevo León, Samuel García, como precandidato al Senado, el dirigente de Movimiento Ciudadano aseguró que aquellos que busquen ser candidatos, deben ser valientes y “estar en los mejores pasos”.

“Para ser candidato y para participar en eso se debe tener valor, los que no tengan valor, que no participen”, en referencia a los precandidatos asesinados en los últimos días -ya van tres precandidatos asesinados-, “por eso les digo una cosa, tienen que tener integridad personal, antecedentes de contacto con la sociedad y andar siempre en los mejores pasos. Por eso les vuelvo a decir, la seguridad no se declara se garantiza, no tienen por qué estar hablando de temas los que no van a resolver ese tema, si los que lo tienen que resolver no lo han resuelto, eso no se va a resolver con declaraciones”, insistió el político veracruzano.