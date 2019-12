Desconoce Polevnsky convocatoria del Consejo Nacional de Morena

L a dirigente nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky al realizar una asamblea informativa en conocido hotel de la capital, apuntó que la convocatoria del consejo nacional de este partido que encabeza Bertha Luján no tiene validez pues no cuenta con las facultades para llamar al Congreso morenista, máximo órgano de dirección de su partido.

Asimismo, recordó que hay una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral con la que primero se debe cumplir con el refrendo del padrón.

“Muchos compañeros no lo saben, cuáles son las tareas a las que estamos mandatados, ¿qué implica esa resolución?, ¿cuáles son las tareas en las que estamos maltratados? Esas son las cosas que les vamos a informar: nos tenemos que organizar para hacer la reafiliación de la militancia para poder cumplirla, ese es el primer asunto. Y después de terminar la reafiliación de la militancia, vamos a hacer la credencialización, y cumpliendo esas tareas es que ya se puede  convocar a una asamblea electiva. Si no cumpliríamos y nos impugnarían y no queremos que nos están impugnando. Queremos hacer las cosas bien”, destacó.

Respecto al consejo que realizó Bertha Luján por la mañana del sábado, Polevnsky dijo que quiere “pensar bien y que fue una asamblea informativa”.

Aclaró que en los estatutos de Morena no existen los consejos ampliados, por lo que no tiene validez Legal lo que se llevó acabo en el plan sexenal.

Sostuvo además que para que se lleve a cabo un proceso de esta índole y con legalidad, debe de haber mayoría de consejeros y ahí no la hubo.

“Yo creo que todos estamos contentos felices porque mañana viene el informe del Presidente de la República y entonces queremos estar en el informe del presidente y aprovechamos para realizar estas asambleas informativas para que todo mundo sepa que está pasando”.

Al rechazar que haya una ruptura en Morena, la dirigente enfatizó que hay un desconocimiento de los estatutos, “hace falta mucho conocimiento de las leyes electorales y mucho reconocimiento de que como partido político nos tenemos que apegar a las leyes electorales”.

Agregó que Morena tiene que demostrar que puede autogobernarse y llevar las formas de manera adecuada, “le está costando trabajos algunos, pero se van alinear estoy segura”, dijo.

Subrayó que el próximo 26 de enero no habrá Congreso Nacional, pues el Consejo Nacional no tiene facultad para realizarlo. Mientras que recordó que el presidente ha hecho varias llamadas de atención, “y como él dice abrazos y cariño”.

Finalmente, apuntó que no será sino hasta que cumplan con los compromisos que impuso el Tribunal Electoral que se dé una renovación de dirigencia, y estimó que esto puede ser en marzo.

Luego de estas declaraciones distribuyó ante dos mil militantes de su partido los documentos básicos de Morena y repitió el mensaje de cumplir con los compromisos de la ley electoral.