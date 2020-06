Diputadas condenan destitución de funcionaria por no difundir material Provida

Diputadas federales de todos los partidos políticos, organizadas en el Grupo Plural por la Igualdad de Género condenó la destitución de Jaquelina Escamilla Villanueva como directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Oaxaca.

De acuerdo con las legisladoras y la propia funcionaria cesada, la razón de la destitución fue derivada de su negativa al no transmitir en redes sociales una conferencia "Provida", la cual previamente ya había sido descalificada por diversas organizaciones civiles.

En conferencia virtual, las legisladoras federales encabezadas por las diputadas: Martha Tagle de Movimiento Ciudadano; Lorena Villavicencio, de Morena y, Verónica Juárez Piña, coordinadora parlamentaria del PRD, expresaron su profunda indignación por este hecho, al cual calificaron que es un acto de violencia política de género y del que reiteraron que no permitirán que se cometa un acto más de esta índole.

Expresaron también que no permitirán que ningún mandatario del nivel que sea pueda imponer sus intereses sobre el bien común de las mujeres.

La ex titular de este Instituto Municipal de las Mujeres, relató que el 27 de mayo pasado estaba programado el foro “Preservar la vida. La máxima necesidad en este tiempo” y debía transmitirse en la página oficial del Instituto Municipal de las Mujeres; pero, por cuestiones técnicas no se pudo realizar y aunque la entonces funcionaria oaxaqueña explicó del hecho al presidente municipal Oswaldo García, detallando que no se trataba de una cuestión personal, el edil decidió separar de su cargo a Escamilla Villanueva.

Ante estos hechos, los legisladores del Grupo Plural la Igualdad reiteraron su compromiso para no permitir actos como estos, los cuales subrayaron representan violencia política de género.

🛑 ✋🏽Alto a la violencia política y a la violencia institucional contra las mujeres, exigimos la restitución de la Directora Jaquelina Escamilla como titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Oaxaca. #NosotrasTenemosOtrosDatos @CONAVIM_MX @M_OlgaSCordero @VanessaBauche pic.twitter.com/f3LVNlcobQ — Nosotras Tenemos Otros Datos (@TenemosDatos) May 28, 2020

En su oportunidad, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes por violencia política y abuso de autoridad ante el Instituto Electoral, ante la Fiscalía y ante la Defensoría de Derechos Humanos y, destacó que, en ese sentido, pedirán a las distintas instancias que lo antes posible puedan resolver de manera expedita estos expedientes.

Juárez Piña consideró, respecto al presidente Municipal Oswaldo García, que le parece que tiene una responsabilidad enorme en este tema y no solo ante Jaquelina Escamilla, “sino también lo que significa para las demás mujeres este tipo de actuaciones”.

Apuntó además que el gobernador Alejandro Murat, “a partir de sus funciones y en la medida de lo posible, debe actuar en este caso, del que enfatizó, evidentemente violenta los derechos de Escamilla Villanueva.