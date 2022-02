Diputados buscan evitar limitación del lenguaje en programas de radio y TV

La Cámara de Diputados aprobó derogar una fracción de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de evitar que el uso incorrecto del lenguaje (groserías) tenga como consecuencia la censura de un programa transmitido por radio o televisión.

Con 365 votos a favor, 10 en contra y 74 abstenciones, se derogó la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por .lo que ahora los programas trasmitidos en radio o televisión donde se empleen groserías no podrán ser objeto de sanciones o clausura de los programas.

La diputada Paloma Sánchez Ramos (PRI) consideró que la limitación del lenguaje en las transmisiones de radio y televisión no puede admitirse en el siglo XXI, ya que no solamente restringe la creatividad de los contenidos, sino que abre la posibilidad de no incluir a quienes piensan diferente.

Afirmó que pretender que la expresión del lenguaje debe suscribirse a un uso correcto representa un acto discriminatorio hacia quienes deciden utilizar la lengua de forma distinta para sentirse representados e incluidos.

“Nuestro compromiso es fortalecer la libre expresión de las ideas. Nuestro voto está con las y los mexicanos que buscan respeto a su manera de expresarse y a vivir a través de su lenguaje. Las telecomunicaciones deben ser utilizadas para fomentar la tolerancia entre nosotros”, añadió.

El dictamen, que fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deroga la fracción IX, que actualmente cita: “El uso correcto del lenguaje”.

Considera que esa fracción debe ser derogada por contraponerse a los aspectos fundamentales de la libertad de expresión, la restricción a generar contenidos por cuidar una forma de lenguaje que no forma parte de las fuentes del sistema jurídico mexicano y que es en detrimento de los concesionarios al emitir y difundir contenidos.

Puntualiza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que dicha fracción sobre el uso correcto del lenguaje es una violación a la libertad de expresión a los concesionarios de radio y televisión.









