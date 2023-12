Movimiento Ciudadano nombrará nuevo precandidato en enero

El Consejo Político de Movimiento Ciudadano determinó que será hasta el mes de enero cuando definan quien los representará para la elección en el 2024, una vez que se logren los consensos suficientes.

En tanto, Samuel García, gobernador de Nuevo León, mandó un mensaje de aliento y apoyo a todos los emecistas para seguir adelante en este proceso

También puedes leer: He decidido no participar por la presidencia: Samuel García

A su llegada al World Trade Center, el senador Clemente Castañeda, aseguró que hay suficientes personajes dentro de Movimiento Ciudadano que pudieran ser elegidos para participar hacia la presidencia. Política Oposición es capaz de dar golpe de Estado en NL, dice AMLO por disputa con Samuel García

Indicó que hay solidaridad absoluta con Samuel García, con la dirigencia nacional de MC, “nosotros estamos aquí en una muestra de respaldo y unidad al proyecto que hemos construido y vamos a ser con mucho diálogo interno, poniendo relaciones y argumentos en la mesa para tomar una buena decisión”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Aclaró que hasta el momento no hay ninguna decisión tomada “así lo ha expresado la dirigencia nacional y este es un buen momento para reabrir el diálogo interno en Movimiento Ciudadano”.

“Yo no quisiera poner nombres, ni bajar, ni encartar, ni descartar a nadie, naturalmente, es una situación complicada la que estamos viviendo y creo que en este momento lo que debe de imperar es la razón, la unidad y sobre todo la convicción de qué lo que hicimos”.

“Durante esta semana fue abrir el ostión, abrir el sistema político mexicano y Movimiento Ciudadano ocupa un lugar importante en la discusión nacional y sería un error desaprovechar ese vuelo, empuje y eso que hemos ganado”, manifestó el coordinador de MC en el Senado.

Clemente no quiere hablar de los hechos ocurridos en Nuevo León.

No quisiera hablar del pasado. Hoy vamos a enfrentar con mucha determinación esta circunstancia y creemos que podemos salir adelante nosotros.

Aseguró que MC tiene en sus filas muchos personajes importantes que pudieran ocupar el proyecto, pues “debe haber muchos nombres sobre la mesa. No somos quien para descartar o encartar a alguien, por supuesto que debíamos hacer una revisión de las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal, pero el proceso electoral todavía no empieza, movimiento ciudadano no está firme y estos días estaremos haciendo lo que nos corresponda”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aceptó que si hay desventaja “por supuesto que sí, porque vamos a perder un momento fundamental en la pre campaña, pero estamos en perfectas condiciones de ponernos de acuerdo muy pronto y hacer un proceso interno adecuado y sobre todo a la altura de lo que demanda México, que es una expresión de corte social, demócrata ciudadana, abierta, joven y fresca, que por cierto ya le estaba sacando un gran susto a la vieja política”.

“Hay movimiento ciudadano para rato y vamos a estar en la contienda electoral y vamos a seguir determinando el futuro de este país”, expresó Clemente.