IP no ha pedido a EPN que apoye a Anaya, es fake news: Presidencia

El Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, negó que un grupo de empresarios haya pedido al presidente Enrique Peña Nieto apoyar al candidato presidencial que va en segundo lugar en las encuestas, es decir, convocar al “voto útil” en favor de Ricardo Anaya, como afirma Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Los Pinos, Sanchez Hernández fue cuestionado si era cierta esa versión, a lo que contestó brevemente que, una vez más se trata de una falsa noticia.

Pues fake news otra vez, no hubo tal solicitud y por supuesto al no haber una solicitud, pues no hubo una respuesta. Fake newsRicardo Anaya

Además, se le preguntó su opinión sobre las declaraciones del Secretario de Salud, José Narro, quien consideró que los mexicanos sufren de un estado de animo de molestia generalizada, de enojo, inconformidad y rabia, a grado tal que se está convirtiendo en un asunto de salud pública.

Eduardo Sánchez respondió simplemente que respeta el punto de vista del funcionario. “Y respecto del Secretario Narro , pues es un especialista , sin lugar a dudas en su materia y pues mi opinión es que es muy atendible y respetable su punto de vista”.

El funcionario ofreció una conferencia de prensa conjunta con el titular de Protección Civil de Gobernación, Luis Felipe Puente , quien dejó claro que pese al proceso electoral en el que se prohíbe la promoción de obras públicas, en caso de una emergencia como inundaciones por ciclones, o desgracias por sismos, el gobierno federal destinara recursos para atender a la población que lo necesite.

“Por tratarse de fenómenos naturales que son permanentes, que no tienen fecha ni frontera, el Gobierno de la República ha determinado que los recursos para la atención no tienen veda. Y obviamente estos recursos para atender la población con los insumos naturales de ayuda, son las zonas más vulnerables del país, para la gente que menos tiene. Se caen sus techos y hay que llevarles láminas, se requieren alimentos y hay que llevarlos a refugios temporales y por tal motivo toda la población mexicana puede estar tranquila de que en caso de que tengamos algún fenómeno, que no deseamos, de esta naturaleza serán perfectamente atendidos”.

Cabe destacar que el Coordinador de Protección Civil de Gobernación dijo que de los más de 38 mil millones de pesos que se destinaron a la reconstrucción por los sismos de septiembre pasado, se lleva ya un avance del 75 por ciento en el caso de las viviendas afectadas.