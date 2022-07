En Debate | ¿Actos anticipados de campaña?

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Lo único (que les pido a funcionarios en campaña) es que no se distraigan en sus funciones, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las ocho que les quedan, agarrar para hacer sus campañas dos o tres y que duermen cinco horas diarias, pero que las 16 dedicadas al gobierno se mantengan”.

Política Fundan Frente Cívico Nacional; van contra Morena en 2024

Instituto Nacional Electoral, INE

Comisión de Quejas y Denuncias

“Se emiten medidas cautelares contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por posibles actos anticipados de campaña por un mitin en Coahuila. Entre los funcionarios a los que se les impusieron medidas cautelares y que deberán abstenerse de acudir a dichos eventos proselitistas también se encuentra el senador Ricardo Monreal”.





Javier Santiago

Exconsejero del INE

“Lo que sí no se puede negar es que (en sus mítines) fueron vistos. Hubo sectores que se inclinaron por uno o por otro, pero no se les puede responsabilizar porque tengan simpatizantes, que le griten presidenta a Sheinbaum, presidente al canciller o al secretario de Gobernación. Tendría que haberse dado una expresión explícita (de llamado al voto) y no se dio. Yo tengo que lamentar que nuestra legislación sea tan restrictiva porque creo que limita el derecho de los ciudadanos que aspiran a ocupar una responsabilidad”.

Política Se dan cita “corcholatas” y gobernadores en inauguración de refinería Olmeca

Javier Martín Reyes

Experto en Derecho Constitucional

“¿Por qué lo están haciendo? No es casualidad, ni es como que se les salió. Esto es una estrategia deliberada de ver hasta dónde pueden estirar la liga. Y lo que habrá que ver es si las autoridades electorales tienen la prudencia, pero al mismo tiempo la firmeza”.





Mario Delgado

Presidente de Morena

“No hay problema en que personajes revelen sus intenciones de postularse rumbo al 2024. Sólo les estamos pidiendo una cosa a nuestros ‘corcholatos y corcholatas’: que no dividamos, que mantengamos el compromiso de la unidad, que seamos muy conscientes de que estamos viviendo un momento histórico”.

Justicia Sheinbaum sí puede ser investigada por actos anticipados de campaña: TEPJF

Ángel Clemente Ávila

Representante ante el INE del PRD

“Presentamos una queja en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; del secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y también del senador Ricardo Monreal por actos anticipados de campaña en Coahuila rumbo a las elecciones de 2023 y 2024”.





Mauricio Merino

Experto en tema electoral

“En el periodo de campañas se pueden hacer reuniones y mítines en donde se ejerza un llamado al voto y al apoyo partidista, pero si estos mismos actos se realizan fuera de tiempo se les considera, por ley, actos anticipados de campaña”.

Política [Entrevista] Primero, que Alito suelte el PRI; Morena es después, dice Osorio Chong

Adán Augusto López

Secretario de Gobernación

(Dicen que violaron ustedes la ley allá en Toluca).

─No, nada. ¿Qué le voy a responder? Nada

(¿No se violó la ley, secretario?)

─De ninguna manera─