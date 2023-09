En la fiesta de Independencia deben estar los tres Poderes, reclama Xóchitl Gálvez a AMLO

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez, lamentó que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, "no entienda que la fiesta del 15 y 16 de septiembre son de Estado", pues dijo que el presidente no quiere que esté nadie que piense diferente a él, por que él "se siente el emperador de Palacio".

“Qué bueno que la Marcela (Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados) se lo tome con humor, pero es una fiesta de un jefe de Estado y que hay tres poderes, pero no reconoce a los otros dos poderes”, dijo.

La legisladora también lamentó los ataques que ha recibido a sus negocios y a su patrimonio, pues recientemente, Morena solicitó la demolición de su casa por supuestas irregularidades en su contrucción.

“Qué no ande de perdona vidas si él cree que mi casa es ilegal demuélanla de verdad yo se los vuelvo a decir”, manifestó.

Del mismo modo, Gálvez Ruíz dijo que desde Palacio Nacional "sólo tratan de tiznar, de ensuciar, pues esa casa cumple con el uso de suelo, paso por un notario, paso por un crédito bancario, paso por un derecho público de la propiedad y es legal”.

"Lo que pasa es que me tienen miedo, cuando se dio cuenta (AMLO) que todo México me invitó a su casa (...) estoy escogiendo porque son demasiadas invitaciones por WhatsApp, Twitter, por Facebook me dijeron, tu casa es mi casa, vente acá", añadió.

Tras el llamado de AMLO a Morena para no demoler la casa de Xóchitl Gálvez, con el argumento de que ellos fueron perseguidos, la senadora respondió que “no se nota porque me quisieron destruir mi empresa, me quisieron demoler mi casa, ya nomás falta que se lleve mi bici al corralón".