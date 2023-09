AMLO rechaza propuesta de Morena sobre demoler la casa de Xóchitl Gálvez

“Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política”, dijo Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de este jueves sobre la exigencia de varios morenistas que piden demoler la casa de la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez por no contar presuntamente con los permisos pertinentes de construcción.

“Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destituir la casa de quien es representante de un movimiento. No, no, no, ni quemar libros ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios, a vencer, no como enemigos”, subrayó.

Al reprobar la exigencia de sus correligionarios, el presidente dijo que, “no debe de haber campañas de linchamiento, porque nosotros padecimos eso. Es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera”.

Desde el martes pasado, el partido Morena en Ciudad de México encendió la polémica porque exigió verificar y clausurar el conjunto habitacional en el que vive la senadora panista y aspirante presidencial, pues afirma que su vivienda y el conjunto habitacional donde se halla, son construcciones ilegales.

Morena de la Ciudad de México difundió un comunicado en el que demanda la “demolición” de la vivienda de la hidalguenses, pues considera es una “construcción ilegal”.

Construcción de casa de Xóchitl Gálvez es legal: alcaldía Miguel Hidalgo

Morena reveló la ubicación de la vivienda de Gálvez e indicó que está en Sierra Santa Rosa número 62, en la colonia Reforma Social y tiene un Aviso de Terminación de Obra, pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que alega que no puede ser habitado.

También Morena pide que sean sancionados los funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo que autorizaron esta situación irregular y exigen al alcalde panista de la demarcación, Mauricio Tabe, que aplique la ley sin distinción: “Mauricio Tabe no puede pasar por alto esta situación; la ley se debe aplicar sin distingos y si Xóchitl Gálvez cometió alguna irregularidad el alcalde está obligado a actuar en consecuencia”, subraya el comunicado.

Ante esto, la senadora Gálvez respondió, ayer, que su casa está en el marco de la legalidad y retó a los morenistas a que se atrevan a demoler su casa.

También expresó que: “Las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores. Pregúntenle a Daniel Ortega, que hace unos días se la quitó a la escritora Gioconda Belli. Estoy segura de que, si tiran mi casa, millones de mexicanos abrirán la suya”, expresó en conferencia de prensa desde el Senado de la República.