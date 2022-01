Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, da positivo a Covid-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó la mañana de este jueves que se encuentra contagiado de Covid-19, sumándose a la lista de mexicanos que ha contraído el virus durante el repunte de contagios que experimenta al país.

“Ni modo, ya me tocaba”, así dio a conocer en sus redes sociales el gobernador que salió positivo tras realizarse una nueva prueba el miércoles por la tarde debido a que varios de sus colaboradores le notificaron que estaban contagiados.

Ni modo, ya me tocaba. pic.twitter.com/CEbbBy8fm7 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 20, 2022

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario jalisciense señaló que por la tarde le habían notificado de algunos casos de colaboradores con los que había tenido contacto en los últimos días y que dieron positivo, por lo que decidió realizarse de nuevo la prueba durante la tarde-noche.

“Me pasaron los resultados muy temprano y quiero informarles que salí positivo a Covid, la verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien, me acababa de hacer una prueba el pasado viernes y había salido negativo en la reunión que tuvimos de todo el gabinete, he estado monitoreando ese tema permanentemente durante este tiempo pero bueno, hoy salí positivo”, dijo.

Posteriormente manifestó que se mantendrá aislado, realizará sus labores desde su casa y estará al pendiente de la situación de la entidad; asimismo, dijo confiar que estará bien, se siente tranquilo porque no manifiesta ningún tipo de síntoma, ni dolor ni molestia alguna.

Agregó que su hija Natalia también dio positivo, sin síntomas y espera que así sigan en el transcurso de la cuarentena que deberá tener y “bueno aguanté casi dos años sin contagiarme, pero hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien”.