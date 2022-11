Son absurdas: Peña Nieto responde acusaciones de la FGR en su contra

El expresidente Enrique Peña Nieto anunció que permanecerá en España durante cinco años luego de haber obtenido la renovación de su visa de oro, así lo informó en una entevista al medio El País, sin embargo, Peña Nieto es investigado por la FGR por enriquecimiento ilícito y otros delitos cometidos durante su administración.

Peña Nieto, que gobernó México entre 2012 y 2018, es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y por delitos de carácter electoral y patrimonial, según informó la Fiscalía General de México (FGR) en agosto pasado.

Te recomendamos: Estas son las operaciones irregulares que investiga la UIF de EPN

A principios de junio del año en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que Peña Nieto habría recibido poco más de un millón de dólares en transferencias irregulares y que mantiene "vínculos" con empresas que fueron grandes contratistas del Estado durante su mandato.

Las transferencias detectadas se hicieron entre el 2019 y 2021, entre empresas establecidas en México y España.

Sociedad Peña Nieto y Cienfuegos podrían ser investigados por caso Ayotzinapa, sostiene AMLO

El titular de la UIF añadió que Peña Nieto también está involucrado con un par de empresas que tienen irregularidades fiscales, y de las cuales se hicieron diversas transferencias.

Ambas compañías fueron creadas antes de que el expresidente priísta tomara posesión de su cargo en diciembre de 2012, según Pablo Gómez.

En la primera empresa Peña Nieto figura como accionista y también algunos familiares consanguíneos. En ella se encontraron depósitos a una persona por un monto de 35.9 millones de pesos, pero este mismo sujeto retornó a la compañía 22.8 millones de pesos.

La segunda compañía también tiene nexos familiares con el expresidente y está relacionada con otra empresa trasnacional, misma que se benefició de contratos durante su sexenio.

"Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio", afirmó Peña Nieto a El País.

Peña plantea quedarse a vivir en España

Después de las acusaciones de la UIF, el expresidente dijo que se quedará a residir en España unos años y que visitará “ocasionalmente” su país.

"Estoy muy agradecido a este país (España) por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente", declaró Peña Nieto.

Peña Nieto dijo haber salido de su país para "desvincularse de la vida política mexicana" y ser "respetuoso con el tiempo" del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.





Política AMLO pedirá a la FGR que investigue sobre espionaje en tiempos de EPN

Peña Nieto renueva su visa dorada

Según El País, Peña Nieto renovó en octubre la llamada visa dorada, gracias a la cual reside en un exclusivo barrio de Madrid desde 2020.

La visa dorada es un documento que otorga el gobierno español a las personas que invierten al menos 500 mil euros en un inmueble en España.

En la solicitud inicial, la visa dura dos años, pero la renovación es por cinco, por lo que Peña Nieto tendrá permiso para vivir en España hasta 2027.

El diario español agregó que el exmandatario que dedica sus mañanas a jugar golf, le informó por carta en 2021 al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que estaba residiendo en España.

En cuanto al inmueble que compró Peña Nieto, este es un chalet de medio millón de euros, de tres plantas ubicado en Valdelagua, a unos 40 kilómetros de Madrid.

“Es una casa construida en una parcela de dos mil 500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega. El resto es jardín. Es un lugar seguro y discreto ”no tan lujoso como dicen”, asegura el expresidente, donde también tienen una propiedad personajes como Penélope Cruz y Javier Bardem”, dijo en su entrevista para El País.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esto no es una inversión, el propósito es vivir en ella. No pretendo tener más inversiones en España”, aclaró el expresidente.

|| Con información de AFP y Miguel Ángel Ensástigue | El Sol de México ||