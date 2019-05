Fundación Rosenblueth, encargada de la consulta del NAIM, es seria: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la fundación Arturo Rosenblueth es seria, pues desde hace 25 años conoce a los miembros de esa fundación.

"Me consta porque conozco a quienes son miembros de esa fundación, el Doctor Enrique Calderón, lo conozco desde hace como 25 años y es un hombre honesto, íntegro y recto. Es una gente con mucho prestigio", indicó el mandatario durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente @lopezobrador_ indicó que si es localizable la Fundación Rosenblueth y que la fundación es seria porque conoce a los miembros, sobre todo a Enrique Calderón Alzati https://t.co/Tjy93ca62h pic.twitter.com/uxDIpWHihx — El Sol de México (@elsolde_mexico) 13 de mayo de 2019

Esto luego de que en su edición del 2 de mayo, El Sol de México publicó que la Fundación Arturo Rosenblueth, encargada de la organización de la consulta sobre la construcción del NAIM, se encuentra desaparecida.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) abrió una investigación en contra de la Fundación para el Avance de la Ciencia AC, para conocer el destino de los datos personales que obtuvo durante la encuesta aplicada el 26 y 27 de octubre de 2018.

Hiroshi Takahashi El Espectador | En busca de la inexistente Fundación Rosenblueth

Ese mismo día el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, rechazó que el organismo haya tenido algún contacto con la Fundación Arturo Rosenblueth.

“Nosotros no tenemos ninguna relación con la Fundación Rosenbluth, no la hemos tenido, no se solicitó ningún apoyo y, por lo tanto, si algún organismo público o privado solicitó información de datos personales eso no lo exime del cumplimiento de la ley de datos personales, de las reglas en esa materia, y la autoridad competente legal, eventualmente, no estoy diciendo que lo sea, es el Inai”, dijo durante conferencia de prensa.

Córdova Vianello explicó que el INE resguarda los datos personales del Padrón Electoral y los proporciona en ejercicios constitucionales como las elecciones o las consultas ciudadanas marcadas en la ley, pero cuando un particular los pide para cualquier otro propósito (como fue el caso de la Fundación), la instancia para la protección de datos es el Inai.