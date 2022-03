Gobierno de Mexico llama borregos a parlamentarios europeos

El gobierno de México respondió la noche de este jueves a los parlamentarios europeos que realizaron un acuerdo para llamar a México para que proteja los derechos de los periodistas en nuestro país y los calificó como “borregos” que se suman a uña estragos reaccionaría.

Mediante un comunicado dirigido al Parlamento Europeo, el Gobierno de Mexico apuntó: “Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

Asimismo, el gobierno advirtió a los parlamentarios que Mexico ha dejado de ser tierra de conquista.

“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”.

La administración federal de México expresó también que en nuestro país “no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”.

Esto, luego que los parlamentarios europeos consideraron en su resolución su preocupación “por las duras críticas desde el Gobierno a los periodistas”.

Ante esto, el Gobierno de Mexico subrayó que el Estado “no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores”, y acusó que los parlamentarios del Viejo Mundo “guardaron silencio cómplice”.

El Gobierno de López Obrador recalcó que “México es un país pacifista que ha optado por la no violencia” y asegura que es partidario del diálogo, no de la guerra, a la vez que resaltó que no envía a armas “a ningún país bajo ninguna circunstancia”, como sí lo hacen en Europa ahora ellos.

El comunicado el Gobierno mexicano, además, califica al acuerdo del Parlamento Europeo como “un panfleto” y asegura que López Obrador cuenta con el 66% del respaldo ciudadano, según una encuesta de la empresa Morning Consult que presuntamente lo ubica como el segundo mejor mandatario del mundo.

Asimismo, desliza la idea de que el Parlamento Europeo está desinformado y pide que analice mejor las resoluciones que toman ante de votarlas.

“Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie”.

Para concluir, les expresa: “Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones” y sostiene e que no son el gobierno mundial y llama a respetar a Mexico.

Este jueves el Parlamento Europeo pidió a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.

Esto, a través de una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, donde la Cámara destaca que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.

En este sentido, recuerda que desde principios de 2022 han sido asesinados siete periodistas.

Comunicado