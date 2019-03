Héctor Astudillo seguirá acompañando a AMLO ante abucheos en mítines

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, seguirá acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador a los eventos en las plazas públicas.

“Yo ya acompañé al presidente a dos reuniones más y en la absoluta normalidad, y lo voy a seguir acompañando, por supuesto”, respondió al ser cuestionado si seguirá acompañando al tabasqueño en actos públicos.

Después de los abucheos en Tlapa, cuando arrancaron con la entrega de apoyos económicos para personas con discapacidad, López Obrador le ofreció una disculpa al mandatario estatal y desde entonces, en los dos siguientes eventos no se volvió a repetir la escena.

“Lo que sucedió en Tlapa, motivo para que yo le hiciera un comentario al presidente, y el presidente de manera muy oportuna e inmediata me hizo un comentario de que él me pedía, me planteaba mi comprensión y por qué no decirlo, porque se hizo público, me pidió una disculpa por lo que correspondía”, relató después de una reunión privada con López Obrador en Palacio Nacional.

Posterior a ese primer incidente, el titular del Ejecutivo Federal visitó en otras dos ocasiones el estado, una en Iguala y otra en Ciudad Altamirano, en ambas se llevaron a cabo los eventos con normalidad, aseguró el gobernador.

El próximo 22 de marzo, López Obrador visitará Acapulco para continuar con la presentación del programa de desarrollo urbano para las comunidades marginales, y ahí estará.

“Vale la pena decir que él presidente de la República ha ido en tres ocasiones a Guerrero. En los dos últimos eventos han transcurrido las cosas con toda normalidad, de tal manera que yo estoy en la normalidad y el próximo 22 va a estar en Acapulco para anunciar el programa de mejoramiento urbano”, dijo Astudillo Flores a su salida, quien visitó Palacio Nacional en compañía del diputado federal y expresidente del PRI, René Juárez Cisneros.