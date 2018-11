Años del PRI, la prueba del PAN ahora Morena; la investidura presidencial se reconfigura

Andrés Manuel López Obrador asume la Presidencia de México el sábado, 1 de diciembre, en un acontecimiento histórico por ser el primer político de izquierdas en llegar al poder y por la expectación creada por un posible cambio radical en el país.

Antes de él, las investiduras del PRI eran solo un trámite solemne en el Congreso de la Unión hasta la llegada de Fox que rompió el paradigma y cambió de tricolor a azul al nuevo gobierno, ya para el final de su gestión, López Obrador fijó el objetivo que ahora presume, sin embargo una votación cerrada y acusaciones de fraude mancharon la toma de protesta de Felipe Calderón que duró apenas unos minutos.

El retorno del PRI queda incompleto este sábado 1 de diciembre cuando Enrique Peña Nieto tendrá que entregar la bandera que juró defender con su vida al nuevo gobierno que encabezará AMLO de Morena.

Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Foto: Cuartoscuro

El 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto recibió la banda presidencial durante la sesión del congreso donde se escuchaban gritos a su favor.

Fuera del recinto parlamentario, centenares de policías se enfrentaron a miles de manifestantes en un incidente en el que resultaron detenidas varias decenas de personas y acusadas de delitos que a principios de este año fueron sobreseídos por una amnistía legislativa.

Enrique Peña Nieto protestó como Presidente de México. Ante los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, Felipe Calderón se despojó de la Banda Presidencial. Un beso marcó la despedida.

Felipe Calderón (2006-2012)

En medio de la tensión generada por el supuesto robo de la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón jura en el Congreso, el cargo de Primer Mandatario del país en medio de silbidos y golpes entre legisladores.

El PRD y aliados de López Obrador habían tomado la Tribuna de San Lázaro para evitar que Felipe Calderón rindiera protesta y le fuera colocada la Banda Presidencial.

Vicente Fox se adelanta. Se quita la Banda Presidencial y rompiendo los protocolos, le pretendía imponer el símbolo del poder mexicano, Fue cuando el presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces le pide la Banda para entregársela a Calderón

Ante la crisis sólo estuvo 5 minutos en el Congreso, pero bastaron 3 para tomar protesta.

Vicente Fox (2000-2006)

Foto: Cuartoscuro

El gobierno de la alternancia y el rompimiento del PRI en el poder tras 71 años de mandato. Vicente Fox llegó a la Cámara de Diputados a bordo de un autobús del Estado Mayor Presidencial.

Al momento de la toma de protesta y juramentado ante el Poder Legislativo, Vicente Fox cambia el mensaje y dice "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrioticamente el cargo de Presidente de la República y que el pueblo me ha conferido. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".

Al ofrecer sus primeras palabras como presidente, Vicente Fox Quesada, dijo antes de dirigirse al Congreso de la Unión: "hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo".

El cambio de gobierno se dio de manera tersa. No hubo manifestaciones al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

Ernesto Zedillo (1994-2000)

Ernesto Zedillo Ponce de León

La investidura presidencial de Ernesto Zedillo (1994-2000) fue tersa y sin mayores incidentes por su abrumador triunfo en las urnas y también por el asesinato meses antes de Luis Donaldo Colosio, a cuya muerte se convirtió en candidato oficial

En medio de aplausos y acompañado por legisladores, Ernesto Zedillo estrechó la mano de Carlos Salinas y con una amplia sonrisa se dieron un abrazo, afianzando de nueva cuenta las manos con un prolongado apretón.

Carlos Salinas de Gortari decidió ya no acompañar a Ernesto Zedillo Ponce de León a Palacio Nacional como solían hacerlo los mandatarios salientes.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)



Foto: Especial

En 1988 las circunstancias cambiaron por una corriente de opinión encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que abandonaron las filas del PRI con un proyecto de nación diferente a la bandera del neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari.

Cárdenas concurrió como candidato de un frente opositor para enfrentar al oficialista Salinas de Gortari en unas presidenciales que resultaron controvertidas al suspenderse el conteo de votos por lo que hasta la fecha se desconoce su resultado real.

La mayoría del PRI en el Congreso, apoyado por el PAN, declaró a Salinas presidente de México (1988-1994) y durante su investidura, la que se cumplió pese a los gritos de ¡fraude! de la oposición, las pancartas y las boletas de votación que le arrojaron al piso.

