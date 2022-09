La consulta sobre la permanencia del ejército en las calles es ilegal y espuria: Jorge Triana

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, afirmó que la consulta que anunció el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, es ilegal y espuria pues la Constitución es clara al no permitir realizar consultas públicas en materia de seguridad nacional, seguridad interior o respecto a las fuerzas armadas.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara deDiputados, señaló que una consulta que no va a organizar el Instituto Nacional Electoral (INE) bajo las reglas de la Ley Federal de Consulta Popular, sino la Secretaría de Gobernación, algo antes nunca visto en nuestro país.

Te puede interesar: Hay más soldados… y más violencia

“Yo lo veo como un acto desesperado para cargarle el costo de la militarización a la ciudadanía, por toda la polémica que se ha armado y porque no le funcionaron las cosas, ni en Cámara de Diputados porque no pudo pasar una reforma Constitucional para militarizar la Guardia Nacional, ni tampoco en el Senado de la República para poder extender la presencia de las fuerzas armadas en las calles”, apuntó.

Triana Tena dijo que "al no tener efectos vinculantes, que al no tener legalidad alguna, que no se lleva a cabo bajo las reglas de la ley en la materia, y que entonces va a llamar poco la atención, no va a tener la promoción debida y va a pasar lo mismo que con la falsa consulta para enjuiciar a ex presidentes o la revocación de mandato que, aunque fue legal, no cumplió con las expectativas".

El diputado panista recalcó que esta consulta va a ser una totalmente sesgada, no va a tener ni legitimidad, ni validez oficial, por ello la calificó como una "consulta espuria".

El panista aseguró no estar en contra de que el ejército se mantenga en las calles en este momento, ayudando en cuestiones de seguridad ante el "fracaso" de la estrategia del gobierno, pero precisó que en lo que sí están en contra es en la militarización de la Guardia Nacional y de que en este momento se tome la decisión de extender el plazo de la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad como pretende el presidente, pues es una decisión que debe tomarse en 2024.

Política PAN denunciará al gobierno de AMLO ante el Parlamento Europeo

Triana Tena explicó que "en este momento habría tiempo suficiente para implementar un plan para fortalecer a las policías municipales y estatales, otorgar mayores presupuestos a los gobiernos en materia de seguridad, modernizar los ministerios públicos y certificar a los elementos de las policías como lo establece otro transitorio de la Ley de Guardia Nacional; sin embargo, nada de esto se ha llevado a cabo".

Para finalizar, el diputado del PAN, acusó al gobierno de AMLO de incumplir con fortalecer las policías municipales y estatales, por eso quiere adelantar este plazo para militarizar al país y sin cumplir con el séptimo transitorio”.