[Exclusiva] Es necesaria una Corte cercana a la gente: Loretta Ortiz Alhf

Una Suprema Corte de Justicia de la Nación alejada del “olimpo de los dioses”, cercana al piso, a la ciudadanía, pues no existe en nuestro país un auténtico Estado de derecho, reflexiona la doctora Loretta Ortiz Ahlf, aspirante a ocupar un lugar en el Pleno del máximo tribunal.

A sus críticos les responde que hay ministros del PRI y del PAN “sin tanto escándalo”, ello luego que se cuestionara su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la postuló junto con Celia Maya García y Yasmín Esquivel Mossa, en la terna a ocupar el puesto de la ministra Margarita Luna Ramos, previa evaluación y comparecencia ante el Senado de la República.

Sobre si será eventualmente liberal o conservadora reviró: “Ni blanco ni negro, una persona de centro”.

Durante la entrevista con El Sol de México, declaró que el tan llevado y traído Estado de derecho “no existe en nuestro país”. Son muchas las personas que están purgnando cárcel que no deberían y los culpables están afuera. “La violencia es un círculo vicioso; lo que está por encima y a los lados es la impunidad”.

Estudió en la Escuela Libre de Derecho, hizo la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y es Doctora en Derecho Comunitario Europeo.

Consideró que una función de la Suprema Corte, que está por encima del Consejo de la Judicatura, sería vigilar para que no se den casos de corrupción. “No es permisible en el momento actual, si hay un combate a la corrupción en todos los niveles, debe de darse en la SCJN ni en el resto del Poder Judicial federal. Cero tolerancia a la corrupción”.

¿Cuál sería su ruta de llegar la SCJN?

Buscaría garantizar el derecho de acceso a la justicia, juicios con jueces competentes, en el caso de extranjeros el derecho a la notificación consular y la asistencia jurídica gratuita para todas aquellas personas que no pueden pagar un abogado, en todas las materias; igual un traductor, porque actualmente solo cuando son indígenas, pero también debe ser para migrantes.

Transformar el amparo vía criterios jurisprudenciales, en un recurso jurídico rápido, efectivo y eficiente. Tener una cercanía con la ciudadanía, no ubicarme en el “olimpo de los dioses”, sino por una administración de justicia más cercana.

¿En este cambio de gobierno qué importancia tiene la SCJN?

Tiene que ser un contrapeso. Todo gobierno democrático o sistema jurídico de un país, requiere contrapeso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuando se cometen actos de violaciones a derechos humanos que pueden llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en los actos que sea violatorio de derechos humanos del Poder Ejecutivo, incluso del Poder Legislativo que emita una ley contraria a los derechos humanos, el contrapeso está en la Corte.

La doctora Loretta Ortiz ha dado cursos en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, es miembros del Sistema Nacional de Investigadores, fue asesora del Banco de México, diputada federal y tiene publicaciones diversas en materia de justicia, derechos humanos, tratados internacionales y otros.

¿Usted se considera liberal o conservadora?

Más que liberales o conservadores, se debería ajustar a lo que son las fuentes del derecho y una de ellas es la jurisprudencia, la forma de interpretar las normas y podría ser de avanzada en distintos temas.En mi caso no puedo decir que soy totalmente liberal ni totalmente conservadora. “Ni blanco ni negro, una persona de centro”.

¿Cuál es su opinión sobre los programas de austeridad?

Para garantizar la no corrupción necesitamos sueldos o salarios muy altos. Una persona que aspira a ser ministro (a) no puede estar diciendo o vendiendo o los que integran el Poder Judicial el ejercicio de su función, no puede estar supeditado a que si me pagan un buen sueldo no voy a ser corrupto. Me parece inapropiado y no creo que sea lo que corresponda en estos tiempos.

Se pueden implementar planes de austeridad y con eso sin que pierda su independencia y autonomía el Poder Judicial y no se vea afectado en el ejercicio de sus funciones.

NEPOTISMO, COTOS DE PODER

¿El nepotismo en el Poder Judicial?

Esto no debería de darse, se vuelven cotos de poder, que no son convenientes.

¿Las tres aspirantes son muy cercanas a López Obrador?

Más que la cercanía o no, porque todos los presidentes han hecho ejercicio de su facultad; a las que proponen en las ternas son personas con las cuales –entre comillas- tienen alguna cercanía. Por lo menos les tienen confianza, sino no las postulan. Hay que ver cuál ha sido la trayectoria de las personas.

La última decisión, de las tres que integramos la terna, y cómo se han desempeñado, si su trayectoria ha sido de una persona honesta, que se ha conducido con independencia y autonomía, el que haya sido propuesta por el Presidenteen la terna, no debería haber ningún inconveniente. Es ver de manera objetiva cuáles es el perfil de las aspirantes.

“Hemos tenido magníficos ministros; Sergio Valls era priista con altos cargos antes de ser nombrado ministro; Aguirre Anguiano –Salvador- fue panista y en esos casos no había tanto escándalo.

¿No hay riesgo de una intromisión de Poderes?

No. El contrapeso aquí está en el Senado y precisamente es el Senado el que hace la evaluación de si las personas que están proponiendo, en razón de su trayectoria, dan garantía de que van a ser independientes y autónomos.

LOS DERECHOS HUMANOS NO SON LOS MALOS

¿La Guardia Nacional y las reformas al artículo 19 Constitucional?

Un mando civily el régimen de la Guardia Nacional, tiene que ser transitorio. Transformarlo en un cuerpo totalmente civil, pero también hay que garantizar el derecho a la seguridad porque actualmente no hay policías. Esa es la realidad, “No se producen en macetas” y hay quejas de policías que son los que extorsiona, los que matan y los que secuestran, igual estoy consciente del Ejército y de la Marina.

No se puede dejar un cuerpo militar de manera permanente para que realice funciones de seguridad interior, en estos casos, lo que agravia, lo que molesta, lo que no se puede permitir es la impunidad. En la Guardia Nacional no se puede permitir ningún acto que sea violatorio de derechos humanos; cero toleranciaa la impunidad, ya sea policía, Ejército o Marina.

¿Los derechos humanos tienen secuestrada a la autoridad?

No, los derechos humanos no son los malos de la historia. Eso no se puede sostenerse en ninguna parte del mundo. Todos debemos estar sometidos al estado de derecho, incluyendo las normas de derechos humanos, sino a cualquiera nos pueden fabricar testigos como ocurrió en la administración de Felipe Calderón, que se fabricaron testigos y luego tuvieron que liberar a los delincuentes. No es culpa de derechos humanos, sino que no tenemos autoridades suficientemente capacitadas.

¿La prisión preventiva oficiosa y las reformas al 19 constitucional?

La prisión preventiva oficiosa debería ser excepcional, hasta en tanto no se capacite a los policías y a los que realizan detenciones, tenemos que aceptar la prisión preventiva oficiosa, pero que no se abra la puerta en su totalidad, habría que analizar caso por caso.

No tenemos un cuerpo de seguridad suficiente para poder garantizar el derecho a la seguridad. Sino se crea la Guardia Nacional, el problema para estados como Guerrero, Tamaulipas, que piden a gritos el derecho a la seguridad, estarán más desamparados. Esto no puede esperar mucho. Lo deseable un mandado civil y que el régimen sea transitorio hasta que no haya un cuerpo de seguridad con protocolos, bien instrumentados que garanticen los derechos humanos y que además sea un cuerpo civil en tres años máximo.