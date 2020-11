La Mañanera vista por Reyes Razo | "Cienfuegos goza de absoluta libertad"

El General de División -en retiro- Salvador Cienfuegos Zepeda es un ciudadano mexicano en libertad. Está en su país. Regresó a su Patria el miércoles 18 de los corrientes. En el aeropuerto de Toluca donde aterrizó la aeronave que lo trasladó desde Estados Unidos se le sometió a un examen médico. Está sano. Se le enteró que la Fiscalía General de la República Mexicana investiga sus actividades. Trajeado, encorbatado, de paisano aceptó su condición. Proporcionó, además, domicilio y números telefónicos -incluido el celular o móvil- que emplea. Desde su llegada hasta su partida de la terminal aérea de Toluca transcurrió poco más de una hora.

Sobria reseña de Marcelo Ebrard. El Canciller -Secretario de Relaciones Exteriores- se luce. Pormenoriza la tensa -muy difícil- negociación que mantuvo con diplomáticos y fiscales de Estados Unidos para conseguir admitieran yerros de sus agentes antidrogas -DEA- quienes violaron términos del Tratado Bilateral México-Estados Unidos contra criminales. "Cada país informará plena, total oportunamente de las gestiones, averiguaciones, investigaciones que realice en el país vecino. La materia de la investigación. Lo involucrados en ella. Y compartirá sus beneficios. No habrá reserva: la información servirá a las dos naciones.

"Un principio esencial en la vida de México es la férrea defensa de su soberanía. Su dignidad. Su calidad de nación independiente, libre y soberana. México no es colonia. Y menos todavía un protectorado. Yo soy Presidente de México. Tengo el deber de defender la soberanía de la Nación. Y a todos los mexicanos. No soy cómplice de nadie. No protejo a ningún delincuente. Estoy por la Justicia. Lucho contra corrupción e impunidad. Que los mexicanos que delinquen aquí, aquí mismo sean investigados. Nada de fabricar culpables. Cosa del pasado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard compartían el micrófono. La conferencia "mañanera". Ebrard la sutil diplomacia, no exenta de firmeza y energía. "Pues que todo Tratado o Pacto o Convenio se finca en mutua confianza. Si esta se fractura todo puede venirse abajo. Merced a tal Tratado de Combate a las Drogas, el gobierno de Estados Unidos reconoció que se disminuyó en más de un 500 por ciento, el tráfico del peligroso "fentanilo".

López Obrador y Ebrard no escatiman elogios al vasto saber, a la activa diligencia y sensibilidad del letrado Alejandro Gertz Manero. Veracruzano que recibió prusiana educación que probó en sus días de trabajo al lado de Don Jaime Torres Bodet

Fragmento de la conferencia mañanera de la fecha en el Palacio Nacional.