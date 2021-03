La Mañanera vista por Reyes Razo | "Agradezco a Diputados y Senadores"

Virtud y fortuna. Jejeje. Se descubre mucho petróleo. Yacimientos recién descubiertos aumentan nuestras reservas. La exploración da. Liberé a Petróleos Mexicanos de pago de elevados impuestos. El precio del crudo sube. También el precio de la gasolina que importamos. Si hay ganancias servirán a amortizar la deuda de Petróleos Mexicanos. Ya viene el 18 de marzo. Aniversario de la Expropiación Petrolera. Ese día haré importantes anuncios. Fortuna y Virtud. Jejeje

"No olvidar", gusta recomendar el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo hizo. Existen quienes se aferran. "Ni perdón, ni olvido". Yo digo: perdón, sí: olvido, no". Importante decir a los que no nacieron en ese tiempo, que en 1960 el Presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Aseguro así la iluminación de todo el país. Hacerlo, para los inversionistas extranjeros no representaba negocio. López Mateos contempló el futuro. Dio la luz a todos los mexicanos.

Finanzas Desestima AMLO advertencias sobre ley eléctrica: Financial Times

"Agradezco a Diputados y Senadores que aprobaran en horas de la noche la Reforma Eléctrica. Marco legal al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a los técnicos, a los obreros de la CFE en cosa de días resolvimos graves problemas de carencia de energía. Pusimos a trabajar todas las hidroeléctricas -muchas las construyó el mismo Presidente López Mateos- y usamos nuestra red única y bien organizada. A los consumidores estadounidenses que sufrieron carencia de energía eléctrica por nevadas intensas y carencia de gas, les cobran todo. Acá, la Comisión Federal de Electricidad no le cobra a nadie.

"Vamos a modernizar alrededor de 45 hidroeléctricas. Tendrán turbinas nuevas. Surtirán a todos. Sé de hombres de negocios mexicanos que ven que producen bien y con razonable utilidad con la energía de la empresa mexicana.

"No privatizo nada. En mi tiempo nada se privatizó. Hubo intensa campaña en mi contra. "Va a devaluar...Va a expropiar... Copiara el modelo de Venezuela..." Atemorizaron a los empresarios mis adversarios. Les inyectaran temor, miedo, reserva. Agradezco mucho a Alfonso Romo su trabajo. Me ayudó mucho al hablar con empresarios. Le solicité que no abandonara la Oficina de la Presidencia. Prefirió ´ ir a su vida privada. Pero no olvido sus muy buenos servicios. Ayudó mucho.

Apareció con notable retraso a vivir su conferencia "mañanera". Se nos fue el tiempo en el gabinete de seguridad. Traigo muy buenas noticias. Ya llegamos a un nuevo acuerdo con la empresa Odebrecht. O su filial. Finiquitamos un convenio leonino, injusto. Instrumento para el saqueo, el robo, el abuso, la corrupción.

Finanzas EU pide a México transparencia para sus inversionistas en sector energético

Para la producción de etileno Petróleos Mexicanos aceptó surtirle, transportarle, entregarle, subsidiarle el gas imprescindible en sus procesos. Por añadidura Pemex aceptó cargar con pesado fardo de injustas multas, penas, castigos. Drenó dinero -dólares- a sus arcas. Petróleos Mexicanos apechugó desde el año 2010 hasta el inicio del gobierno presente. Ya hay otro convenio. Cuido el dinero del pueblo.

"Mi crítica y reacción ante el saqueo que padece el país atrae el enojo de empresas extranjeras que echan mano de medios de información -domésticos e internacionales- para deturparme y exhibirme como enemigo de los empresarios e inversionistas extranjeros. y contrario a las luchas de las mujeres. Respondo: Soy humanista. Creo en la Justicia...

Me rebelo ante las crecidas ganancias de banqueros y empresarios extranjeros. Con simpleza preguntó: ¿Por qué si en su país de origen sus ganancias son de un 15 por ciento, imponen que en México sus dividendos sean del 150 por ciento? ¿Por qué ven a este país tierra propicia al saqueo, al bandidaje? Tratos y contratos fruto de corrupción. Mal de males. A nadie beneficia. Mucho mejor la honradez.