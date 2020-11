Manejo de pandemia ha sido criminal: Ricardo Anaya

Al subrayar que el Gobierno mexicano no hizo su parte para controlar la pandemia, Anaya destacó que, mientras los ciudadanos pagaban impuestos y cooperaban quedándose en casa, otros países como Perú y Chile apoyaron a la gente dándoles recursos para soportar la cuarentena.

Dijo al respecto “que no nos vengan con la mentira de que en México no hay dinero, porque bien que lo están tirando en los caprichos del presidente como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Para las necedades sí hay dinero, ¿verdad?”, reprochó.

Como parte de sus mensajes para promover su libro “El Presente, Pasado y Futuro de México”, el ex dirigente nacional panista publicó un video más sobre los problemas del país, en el que recuerda que el Gobierno había asegurado que 60 mil decesos sería el peor escenario producido por la pandemia; pero subraya que el país cuenta ya con más de 100 mil muertes y que el Gobierno ha tenido que reconocer que son más de 200 mil.

Anaya señala en este sentido que, aunque la pandemia no es culpa del Gobierno y el mal afecta a todos los países, asegura que “no se vale” que esta administración pida que la sociedad coopere para abatir la pandemia conservando el aislamiento y cerrando negocios; mientras “el Gobierno no hizo la parte que le tocaba” para comprar pruebas serológicas, lo cual ahora es oneroso para la gente.

Taiwán tiene 25 millones de habitantes y han muerto sólo 7 personas por COVID. En Nueva Zelanda solo 25. Ambas economías están abiertas y los niños van a la escuela.

La diferencia es que, desde el principio, tomaron muy en serio la pandemia. En México el manejo ha sido criminal. pic.twitter.com/xBc0KlMNTB — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 30, 2020

“Prefirieron no hacer pruebas para que no se supiera el tamaño del problema. Para engañarte con el cuento de que íbamos muy bien y que la epidemia estaba domada”, aseguró el también ex legislador panista.

Subrayó que mientras el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “no fue ni siquiera para hablarte con la verdad. En otros países alertaron a la gente sobre la gravedad de esta enfermedad” y que “aquí nos dijeron puras mentiras… Primero, que no pasaba nada y que había que abrazarse”.

Recordó también que el presidente López Obrador se escudó en no usar cubrebocas porque no se lo recomendaba el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a quien llamó lambiscón.

Anaya dijo que “al tal Hugo”, solo le importa quedar bien con su jefe y “su lambisconería” llegó al extremo de decir que “la fuerza del presidente es moral, no de contagio”. Por lo que dijo que esa afirmación es una locura.

Enfatizó además que el Gobierno no ha dotado a los trabajadores del sector Salud con los insumos para que hagan su trabajo y recordó que recibieron equipo de protección de mala calidad, como batas y cubrebocas que no cumplían con la función requerida.

“Esto es una tragedia: México es el país de todo el mundo, donde más personal médico se ha muerto, porque las condiciones en que el gobierno los tiene trabajando son verdaderamente criminales”, dijo Anaya.

Asimismo, expresó que “hoy queda claro que la ineptitud mata. Las consecuencias de las torpezas del Gobierno son gravísimas: También, somos el país de todo el mundo al que se le muere más gente con contagios confirmados”.

Comentó que a diferencia de México, hay países que han contenido la pandemia, como Taiwán y Nueva Zelanda, que desde el principio tomaron muy en serio la pandemia.“Hicieron obligatorio el uso de cubrebocas, hicieron pruebas en forma masiva, rastrearon contagios, forzaron a que quienes venían de otros países hicieran cuarentena, hicieron todo lo que este gobierno no hizo”.

Finalmente, consideró que a pesar de que vivimos tiempos muy difíciles, no se debe perder la esperanza. “Es muy probable que pronto haya vacuna y eventualmente tratamiento eficaz en contra de esta enfermedad”, mientras pidió a la gente seguirse cuidando, pues “a pesar del gobierno, estoy seguro de que vamos a salir adelante”.