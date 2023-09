Marcelo Ebrard amaga con dejar Morena si no resuelven irregularidades en encuesta

El excanciller Marcelo Ebrard amagó con dejar Morena en caso de que el partido deje pasar las irregularidades por las que impugnó el proceso interno del partido donde se eligió a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

"Si esas incidencias que señalamos en el proceso se quedan igual, yo ya no tendría interés de seguir en Morena", sostuvo Ebrard.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

"Presentamos una síntesis de lo que vimos en el proceso y lo presentamos al órgano del partido, que es quien lo tiene que resolver", dijo Ebrard sobre las irregularidades que ha venido señalando junto a su equipo.

El excanciller sostuvo que Morena no puede permitirse avalar un proceso en el que instituciones como la Secretaría del Bienestar, así como gobernadores y alcaldes se vieron involucrados.

"Si para su propio punto de vista todo lo que le presentamos no ocurrió, no pasó nada, entonces la decisión de un servidor sería no seguir participando porque yo no avalo esas conductas", acusó Ebrard.

Por otro lado, informó que a partir del 18 de septiembre comenzará un recorrido por el país para formalizar su proyecto político previo a una asamblea con sus seguidores y definir el futuro del movimiento que ya inició.

Por la mañana Marcelo Ebrard se reunió con diputados y senadores de Morena que simpatizan con su proyecto, quienes le mostraron su respaldo y continuidad para seguir apoyándolo este proceso y quienes lo motivaron pera iniciar las decir aquí en el espíritu impugnación.