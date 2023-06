Morena inicia su primer proceso democrático real para definir candidato presidencial

Morena inicia este domingo su primera experiencia democrática real para la selección del candidato presidencial que abanderará a ese partido en los comicios de 2024, una vez que en el proceso interno de diciembre de 2017 Andrés Manuel López Obrador se registró como precandidato único para los comicios de 2018, que a la postre ganó con el 53 por ciento de la votación.

Por el momento, dos de las cuatro llamadas “corcholatas” ya anunciaron que se separarán de su cargo esta semana para participar en esa contienda: el canciller Marcelo Ebrard, quien el martes de la semana pasada anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que será efectiva a partir de este lunes, y el senador Ricardo Monreal, que también informó que solicitará licencia para dejar su escaño en la sesión del miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Te recomendamos: La última y nos vamos: así se despiden las corcholatas

Tanto Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, han señalado que definirán lo de las renuncias a sus respectivos cargos tras la sesión extraordinaria de hoy del Consejo Nacional de Morena, que inicia a partir de la una de la tarde en un hotel de la zona de Tacubaya.

En esta reunión de morenistas, que estará encabezada por el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo, se prevé la asistencia de los y la aspirante presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, pero además que realicen un pronunciamiento ante las y los 300 consejeros de Morena.

En dichos mensajes, las “corcholatas” eventualmente fijarán su posición sobre la unidad del partido de cara a este proceso, la importancia de seguir con el proyecto de gobierno del presidente López Obrador en el próximo sexenio, así como su propuesta sobre el método de selección del candidato o la candidata presidencial.





Política Ricardo Monreal afirma no estar en desventaja contra las otras corcholatas de Morena

¿Qué han dicho las corcholatas sobre el proceso interno?

Hasta el momento, Sheinbaum Pardo ha manifestado que está a favor de que el mecanismo para definir al abanderado de Morena sea a través de una encuesta cerrada a la militancia del partido, mientras que Ebrard Casaubón y Monreal Ávila se han pronunciado por un sondeo de opinión abierto a la ciudadanía.

En esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena no se tiene previsto que se defina el método de elección, aunque este sábado el senador Ricardo Monreal adelantó que lo que sí se aprobará es un documento, que incluso ya firmó López Obrador, los aspirantes presidenciales de Morena y los gobernadores, en el que se establece que “ya no podemos ni hacer en lo personal pronunciamientos, ni mucho menos agruparnos y decir: ‘aquí hay un bloque de gobernadores que apoya a tal o cual’”.

“La prohibición incluye además a todos los integrantes del gabinete, a los líderes de congresos locales y legisladores, quienes ya no podrán apoyar a su ‘corcholata preferida’”, enfatizó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.





Foto: Archivo | OEM





El zacatecano también confirmó que en la reunión que sostuvieron con el presidente López Obrador el martes en la noche en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México se acordó que quien logre el primer lugar en las encuestas será el candidato.

El segundo y tercer lugar -añadió- “podrán optar por el liderazgo en algunas de las cámaras o integrarse al gabinete, y el cuarto, quinto y sexto tendrán derecho a ser senador o diputado plurinominal”.

Marcelo Ebrard, sin embargo, criticó ayer la “cargada” de gobernadores de Morena para apoyar a Claudia Sheinbaum, y subrayó que “se incumplió con un acuerdo de no incurrir en estas acciones de los viejos tiempos en los que el PRI gobernaba”.

“Se acordó que no haya este tipo de participación, que es una práctica muy antigua. Eso lo hacía el PRI hace muchos años. Nosotros no tenemos porqué hacer eso. Gobernadoras y gobernadores, pues que aprovechen sus últimos tuits de cargadas oficiales, porque el lunes ya no pueden”, sostuvo.

Aunque la alianza entre Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) para los comicios presidenciales del próximo año sólo es verbal, también se prevé que en las próximas semanas se defina el mecanismo para cruzar en una contienda interna a los candidatos de dicha coalición, una vez que se concrete formalmente la alianza.

Hasta el momento han levantado la mano para contender el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, que también ya anunció que solicitará licencia a su curul, y el coordinador de los senadores del PVEM y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

Política Adán Augusto anuncia en Puebla: "Este es mi último evento como secretario de Gobernación"

Comienzan por primera vez elecciones internas en Morena

Así, el Movimiento Regeneración Nacional inicia oficialmente, a partir de hoy, su primera experiencia real para la definición de su candidato presidencial, ya que en 2017 el fundador, exdirigente nacional y en ese momento presidente del Consejo Nacional de Morena, se registró como precandidato único de ese partido para contender en los comicios de 2018.

Aquel 12 de diciembre al mediodía, en un salón de eventos en la Colonia Roma, López Obrador presentó los requisitos que solicitaba el partido para competir en la precampaña, luego pronunció un discurso, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, donde enumeró los 20 puntos de su proyecto de gobierno.

Al término de su mensaje, el tabasqueño caminó unos veinte metros, de ese lugar a la casona de San Luis Potosí esquina con la calle Córdoba, donde entonces estaba su oficina y que fue su casa de campaña en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, para esperar si alguien más se mediría con él en la precampaña de Morena por la candidatura presidencial.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el último minuto de ese 12 de diciembre de 2017, ningún morenista se presentó a registrar su precandidatura. López Obrador se convertía, así, en precandidato único de Morena, para luego enfilarse hacia su tercera candidatura presidencial, la que lo llevó a Palacio Nacional, luego de 12 años de espera.