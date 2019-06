No somos iguales, dice AMLO sobre renuncia de Narro

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al exrector de la UNAM y aspirante a la dirigencia nacional del PRI, José Narro Robles, que no son iguales y rechazó una eventual intervención en el proceso de elección interna del partido.

No desde luego no somos iguales. Nosotros no somos hipócritas no decimos una cosa y hacemos otra.

López Obrador afirmó que respeta mucho al exsecretario de Salud y entiende que su situación no es de lo mejor, pero a diferencia de ellos, el sí actúa con congruencia.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente



Respeto la decisión de Narro, no comparto su punto de vista.



Mi escudo es la honestidad.



No se puede tener autoridad política si no se tiene honestidad



https://t.co/ypMR1NWj0j pic.twitter.com/1yHF1epi1m — El Sol de México (@elsolde_mexico) 20 de junio de 2019

“Respeto mucho al doctor Narro, no compartí. Su punto de vista entiendo que sus situación no es de lo mejor [...] Hay algo que cuidamos desde hace muchos años, la congruencia”, manifestó.

Asimismo, reiteró que si no tuviera autoridad moral, tampoco tendría autoridad política para acusar a la mafia del poder y haber llegado al Poder Ejecutivo Federal en las elecciones pasadas.