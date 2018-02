No usé el dinero del gobierno de Nuevo León para recolectar firmas: El Bronco

Tras la polémica que se ha dado sobre la recolección de firmas, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” manifestó "No usé el dinero del gobierno de Nuevo León para recolectar firmas".

En entrevista durante el programa de Despierta con Carlos Loret de Mola, el precandidato independiente a la presidencia 2018 aseguró que hasta el momento tiene alrededor de 250 mil firmas adicionales y habló sobre la posición del INE.

"Espero que el INE no salga con sus cosas y que yo aparezca en la boleta presidencial. "

¿Y los demás candidatos?

Con respecto a su opinión sobre los demás candidatos que compiten por la carrera presidencial El Bronco reveló que Armando Ríos Piter 'es un buen amigo y lo conozco desde hace tiempo. Él tiene ganas de que México sea diferente, lo admiro porque se atrevió a andar en esto'.

Al hablar sobre Margarita Zavala aseveró que no la conoce pero que le interesa saber lo que piensa.

"No conozco a Margarita, me interesa platicar con ella y saber lo que piensa".

En cuanto a José Antonio Meade afirmó que 'no no tiene conciencia de lo que pasa en este país. Como Secretario de Hacienda tuve varias discusiones con él sobre con el tema del gasolina".

Por otro lado, aseveró que Ricardo Anaya no sabe ni conoce al país.



"Anaya no sabe los caminos de este país. Él apenas está empezando a salir de cascarón y no sabe nada".

Al hablar de Andrés Manuel López Obrador, el precandidato manifestó que 'si AMLO renuncia al dinero que recibe del INE y se lo regresa a la gente, yo renuncio a mi candidatura".

Campaña 2018

En relación a su campaña si queda oficialmente como candidato independiente para la Presidencia 2018, Rodríguez habló sobre sus objetivos y lo que planea para dicha campaña.

"Mi objetivo es vencer a los partidos políticos y jubilarlos. Yo nunca me casaría con un partido político.

Toda mi campaña será hablar con la gente para demostrarles que no hay que dividirse, no hay que pelear, al final México es lo más importante.

En la campaña, nosotros vamos a usar la frase "Despierta México".

Finalmente, aseguró que no cree en las encuestas y que no le preocupan: todas las casas encuestadoras son parte del sistema y no les creo. Nosotros saldremos adelante.

/afa