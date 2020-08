Noroña insiste en presidir Cámara de Diputados

Gerardo Fernández Noroña se perfila como el próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al asegurar que ya superaron al PRI como tercera fuerza política en San Lázaro y que cuentan con el apoyo de Encuentro Social para que un petista ocupe el cargo, que entre otras cosas, se encarga de dar orden a las sesiones de los diputados.

El petista afirmó que él podría ser el próximo presidente de San Lázaro y hasta subió en su cuenta de Twitter una fotografía suya en la mesa directiva, con la leyenda “Ahí voy”.

Con la supuesta adhesión de 6 legisladores más, como lo asegura Fernández Noroña, su fracción parlamentaria tendría 49 legisladores, es decir, 3 más que el PRI y ya podrían reclamar el derecho de asumir la mesa directiva como tercera fuerza descendente en la Asamblea federal.

Ahí voy. pic.twitter.com/MFnQTKzZhm — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2020

El polémico legislador aseguró que esta noche se reunió con diputados de la bancada de Encuentro Social para pactar una tregua, luego que esta bancada acusó al PT de robar diputados y ofrecerles dinero y cargos públicos para sumarse a su bancada.

El petista apuntó que, en la reunión con el Encuentro Social, “las cosas van muy bien, ya estamos en la reunión con Encuentro Social” y que debieron platicar antes, “pero nunca es tarde cuando el amor es bueno”, apuntó.

Previo a la reunión, dijo en conferencia de prensa virtual que con la adhesión de legisladores Morena no estaba en riesgo de perder la mayoría absoluta en San Lázaro y en consecuencia el control de la Jucopo y también que no haría públicos los nombres de los nuevos diputados que están en el PT, por estrategia política, pero aseguró que no se trataba de diputados del PES.