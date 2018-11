Pacta AMLO con 17 empresarios cierre de NAIM sin demandas

Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con inversionistas que representan 98% del capital para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, con quienes platicó sobre los términos para el pago de indemnizaciones por la próxima cancelación de los contratos.

Según confirmó Gerardo Ferrando Bravo, nominado para dirigir el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a la reunión acudieron 17 empresarios, entre los que se encontraban Carlos Hank Rohn, de La Peninsular, Hipólito Gerard, de la constructora GIA, Juan Diego Gutiérrez Cortina, de EPCOR, Antonio Gómez, de CICSA, y Olegario Vázquez Aldir, de Promotora y Desarrrolladora Mexicana.

Política AMLO cumple primera promesa de campaña, elimina pensiones y recorta sueldos

Aunque se especuló la presencia de Carlos Slim, al avento acudió Antonio Gómez, director general de Operadora CICSA, el consorcio constructor del cual forma parte Grupo Carso, propiedad del multimillonario mexicano.

Además estuvieron los director de empresas como Coconal, Constructora y Pavimentadora VISE, ICA, SACYR, Acciona Infraestructura, Construcciones Aldesem, Jaguar Ingenieros e IDisa

Al término del encuentro de poco más de una hora en un restaurante de la zona de Polanco, Ferrando Bravo calificó el encuentro como amistoso entre el presidente electo y los empresarios, y aseguró que aceptaron la decisión sobre el futuro de la terminal en Texcoco. Todos están dispuestos a trabajar por México, aseguró el virtual titular del GACM en la próxima administración.

El director general de Prodemex, Antonio Boullosa, informó que la empresa está de acuerdo en dar por terminados los contratos y que no interpondrá demandas, por lo que se trabajará en las indemnizaciones correspondientes.

En esa reunión también estuvo presente Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones, y Carlos Urzúa, postulado para la Secretaría de Hacienda.

Jiménez Espriú aseguró que la terminal de Santa Lucía va, y que su construcción se llevará a cabo mediante licitación.

México

Slim respalda decisiones de AMLO

Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los principales inversionistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, respalda las decisiones del gobierno, pese a que prefería la continuidad de la magna obra aeroportuaria en el Lago Texcoco.

"Yo hablé con el ingeniero Slim, salió de viaje y él me dio su total solidaridad, y me dijo ‘va el señor Antonio Gómez en mi representación y va con la instrucción muy clara de decirle al licenciado López Obrador y a ti, que con todo entusiasmo los vamos a apoyar’, que ellos querían que se siguiera la obra del aeropuerto con toda franqueza, pero han tomado una decisión, respetamos absolutamente la decisión y estamos en la mejor disposición de llegar a la decisión más adecuada y a participar", dijo el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, al final de la reunión con los contratistas.

"Fueron respetuosos"

Sociedad AMLO ya revisa planos para conectar AICM con Santa Lucía

Mientras que López Obrador afirmó que no le pidieron que diera marcha atrás al aeropuerto y están en la mejor disposición de buscar alternativas.

- ¿Le pidieron que diera marcha atrás a Santa Lucía?

-No, no, no, fueron muy respetuosos, que tomaron los mexicanos que participaron en la consulta, afirmó el exjefe de gobierno sobre la negociación en la que analizaron el 92 por ciento de los contratos de Texcoco.

Además aseguró Jiménez Espriú, se les dió la certeza de que continuarán los contratos multianuales.

"Muchas de las obras que están suspendidas por muchas razones, les dijimos que las vamos a continuar, una de las prioridades del licenciado López Obrador es darle mantenimiento, muchos de ellos, tienen contratos multianuales de conservación de carreteras, esos contratos donde había temor de que los pararamos, dijimos que no, que esos van a continuar".

GIA reitera su compromiso de inversión en México

Al respecto de la reunión, Hipólito Gerard, director de GIA, afirmó que la constructora fundada en 1996 y las 5 mil familias que integran a esta organización, reiteran su compromiso de inversión y trabajo en los proyectos de infraestructura que generen empleos, desarrollo y bienestar para México.

“GIA tiene la voluntad de consolidar sus planes de inversión en México con apego a las leyes e instituciones mexicanas, por lo que mantenemos nuestra intención de participar en los nuevos proyectos que se desarrollen en los próximos años”, finalizó el director de GIA.