PAN propone beca universal para estudiantes hasta bachillerato

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, presentó una iniciativa de ley ante el Senado de la República para que el gobierno mexicano garantice la entrega de una beca universal para las y los estudiantes de todos los niveles escolares de educación básica y media superior: preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria.

El panista recordó que si bien ya existe un sistema de becas en México, no existe la obligación de otorgar una beca a todos los estudiantes, sino que se da prioridad a quien tiene condiciones de pobreza y termina beneficiando solo a menos de un tercio de los estudiantes del país.

El legislador enfatizó en que no existe ningún estado que otorgue un programa similar. Incluso en Ciudad de México solo apoyan al nivel básico dejando fuera a media superior; y solo se aplica en escuelas públicas.

“Mucha gente piensa que no se debe apoyar a quien está en escuela privada, es un error. De entrada, ni siquiera se apoya a quien está en escuela pública por igual, lo cual es discriminatorio. Segundo, quien está en escuela privada le está ahorrando dinero al Estado que tendría la obligación de darle educación pública por igual”, argumentó el senador del PAN.

¿En qué consiste la beca universal que propone el PAN?

La propuesta de beca universal, que incentivó Damián Zepeda, tiene la proyección de cubrir la matrícula de 30.1 millones de alumnos, lo que sería un incremento sustancial del total de becas que se entregan actualmente, que son 10.5 millones de alumnos de todos los niveles educativos del país.

“Por supuesto que debe tener prioridad quien tiene condiciones de pobreza, pero esto además de ser discriminatorio, excluye a muchísimos mexicanos del apoyo [...] De entrada la definición de pobreza que hace el Coneval es multifactorial, contempla nueve indicadores, y el hecho de que no caigas en su definición por ningún motivo significa que no tengas necesidades, por lo que es injusto que no se apoye”, enfatizó.

Damián Zepeda explicó que parte de la mejora que se necesita en México es estudiar más horas y con mayor calidad, su propuesta ayuda a ambas: para tener escuelas de tiempo completo necesita o construir más escuelas o desfogar las escuelas públicas en un porcentaje hacia el sistema privado, ya que las instalaciones hoy tienen turno matutino y vespertino, y no se puede ampliar el horario.

“En materia educativa, en su paquete de reformas, el Presidente no propuso absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer?, mucho. Ningún país en el mundo puede salir adelante si no tiene un buen sistema educativo. De entrada, debemos garantizar un piso parejo mínimo de apoyo a todos los estudiantes de este país, una beca universal para todos los alumnos, niñas, niños, adolescentes, de todo el sistema educativo obligatorio en México”, concluyó.