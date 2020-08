¡Qué complejo se ha vuelto hablar del Covid-19 y no decir sandeces!

Son pocas las personas e instituciones que vienen a la mente que no han incurrido en un yerro sobre su diagnóstico de la situación, y los que no están en este grupo es porque no han estado en el foco mediático por mucho tiempo.

Para muestra ahí están los nueve gobernadores, la mayoría de ellos panistas, que exigieron la destitución inmediata del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, así como la Asociación Nacional de Alcaldes, también panista.

En forma, el reclamo de los mandatarios hacia el subsecretario es que "han fallado las medidas sanitarias" y ha incurrido en "mentiras y contradicciones en las proyecciones y estrategias a seguir".

En fondo, se rebelaron porque la 4T los quiso responsabilizar "civil, administrativa y penalmente" si había omisiones en las medidas impuestas desde la Federación para la progresiva reactivación económica en los lineamientos del semáforo sanitario.

Básicamente, el gobierno de la República se lavó las manos de las consecuencias que vendrán si es que los estados no se pliegan a sus recomendaciones en el desconfinamiento y pues no les gustó.

Basta un mapa del mundo y poner el dedo en cualquier parte para encontrar problemas similares a los de México en el manejo de la pandemia. Pregúntenle a todo Europa, EU o Japón, objetos de la admiración tercermundista, que durante las últimas semanas han registrado severos rebrotes.

Hay límites para las acciones que gobiernos del mundo pueden ejecutar sin atropellar las libertades civiles. El combate al Covid-19 está en la cancha de las acciones individuales basadas en información de calidad proveída por autoridades.

El caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es un buen ejemplo de una ruta de acción consecuente. La mandataria ha externado su desacuerdo con la Federación en cuanto a la progresividad del desconfinamiento y emite ella misma información útil y concisa para la toma de decisión de sus gobernados.

Los que piden mano dura para ejecutar el confinamiento obligatorio lo hacen desde el privilegio de no tener que vivir al día o de no haber arriesgado patrimonio en un negocio propio.

Erróneamente los detractores a la 4T le endilgan a México el ocupar uno de los peores lugares en el mundo. Si nos atenemos a la tasa de muertes per cápita, el país lo ha hecho mejor que Francia, Chile, Suecia o Italia, por decir algunos.

A esto habría que sumar las condiciones preexistentes de los mexicanos, no achacables al gobierno actual, y que podrían exponerlos a una mayor mortandad, léase la falta de infraestructura médica, la obesidad, las cardiopatías, la edad, la pobreza.

Esto no es una exoneración total para el gobierno mexicano. Como ya hemos referido en este espacio, una responsabilidad que sí se le puede endilgar es su tacañería en el número de pruebas realizadas, que al momento está a la par de gobierno africanos.

Sin ellas se carecen de datos fidedignos para un seguimiento puntual de la pandemia y de la información necesaria para la correcta toma de decisiones en el ámbito personal. Para decidir, en lo individual, si nos arriesgamos a salir o no.

Nadie tiene las respuestas absolutas. El director general de la OMS ya lo dijo: quizá nunca haya una solución para esto.

Veladamente nos dijo que deberemos aprender, no sin penas, a vivir con el Covid como aprendimos a vivir con otros males incurables.

Eso no quiere decir que caminemos por la vida aceptando sin lágrimas a los muertos, sin adjudicar responsabilidades a los gobiernos y sin tomar medidas preventivas en lo personal.

Pero querer que se detengan de tajo los contagios y los muertos es pedirle al viento que deje de soplar.

