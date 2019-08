[Podcast] Despierta con El Sol | Es legal que pastores cobren en Secretaría del Bienestar

Escucha aquí el podcast ⬇

Gabriela Jiménez, reportera de El Sol de México, presenta el tema del día. Es legal que pastores cobren en Secretaría del Bienestar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la participación de Josué Farela Pacheco, hijo del presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Arturo Farela, como coordinador de los Servidores de la Nación, viole el Estado laico.

En la conferencia matutina, defendió que los ministros de culto pueden trabajar en el gobierno, siempre y cuando no utilicen cargos para propaganda religiosa.

“Mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso, pues no tiene por qué afectar el Estado Laico. Se puede trabajar en el gobierno teniendo o no religión, o siendo de cualquier religión, católico o evangélico de cualquier denominación o librepensador o agnóstico o ateo”, argumentó.

El lunes, El Sol de México reveló que a través de la Secretaría del Bienestar, Josué Farela gana un salario mensual de más 51 mil pesos netos como uno de los 260 coordinadores de servidores de la nación.

Además el periodista Felipe Cárdenas presenta un resumen OEM. En Inteligencia Artificial las portadas de los principales diarios de la Ciudad de México periódicos con Tania Avilés y los titulares internacionales con Israel López. La información de los mercados en Cashtag con Mario Alavez.

En Dicen los que saben, Alejandro Jiménez, Coordinador Nacional de Opinión de la OEM, comenta sobre el tema del día.

