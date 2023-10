Por no acatar orden del INE de retirar posdata de AMLO, el PRD pide suspender mañaneras

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que sancione al presidente Andrés Manuel López Obrador con la suspensión de sus conferencias mañaneras, por no acatar la orden de quitar una posdata en dichas conferencias.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila Romero informó que presentó ante ese árbitro electoral “la suspensión inmediata” de las mañaneras, “por la violación reiterada por parte del Presidente López Obrador a las medidas impuestas por parte del INE para salvaguardar el proceso electoral.

Te podría interesar: INE ordena a AMLO borrar posdata de conferencias mañaneras

“Desde el PRD exigimos que se frene el activismo politico de Andrés Manuel López Obrador a favor de su partido Morena y su corcholata (Claudia Sheinbaum). México necesita un proceso electoral en paz y en donde los actores respeten las reglas mínimas de la democracia”, apuntó el representante perredista.

El INE había ordenado el 21 de septiembre que el presidente debía publicar un mensaje de advertencia en las transmisiones de las mañaneras, en donde tenía que señalar que estaba sujeto al artículo 134 y abstenerse de hacer manifestaciones políticas o emitir comentarios de naturaleza electoral.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El mensaje estipulaba que: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

"En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Política AMLO cumple con orden del INE sobre cortinilla previa a La Mañanera y agrega una posdata

Sin embargo López Obrador añadió a la advertencia del INE una posdata que decía “Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”.

Ante esta posdata, ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente que la retirara, pues podría influir en las elecciones presidenciales del 2024.

En respuesta, López Obrador cambió el mensaje y puso otra posdata ampliada: “El mejor Presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible.

"Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuántos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”, indicó.

AMLO acusó que la medida para retirar su posdata se trataba de una violación flagrante a la libertad de expresión. | Foto: Alejandro Aguilar / El Sol de México

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente acusó que la medida para retirar su posdata se trataba de una violación flagrante a la libertad de expresión.

“Ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces vamos a ver como le hacemos, se le va a hacer caso, para que no nos acusen de que estamos incumpliendo con la ley, aún cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, ahora se convierten en sensores”, dijo el presidente este miércoles por la mañana.

Por esto, Ávila Romero expresó que de manera “reiterada y cínica ” el mandatario federal “ha desacatado una y otra vez las resoluciones de las autoridades” y destacó que en esta ocasión, antes de iniciar su mañanera, el presidente se dio el lujo de exponer un enunciado en el que aseguró que se burla de las medidas cautelares del INE y de la ley y la Constitución.

Además, el perredista consideró que el presidente sigue utilizando las mañaneras y los recursos públicos con las que se pagan dichas conferencias, para seguir atacando a la oposición en este país.

“La mañanera es claramente propaganda político-electoral, y ya es hora que el INE imponga multas y sanciones para detener estas flagrantes violaciones a la Constitución y a la Ley, amen de todos los resolutivos por parte de la Sala Superior del TEPJF y de la Comisión de Quejas del INE”, resaltó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Debe haber sanciones al Presidente, para lograr la no repetición de esas conductas. Ya es hora, que el árbitro electoral haga respetar las reglas democráticas”, concluyó.