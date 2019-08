Porfirio Muñoz pide a contralor del Congreso indagar "moches" de Sergio Mayer

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, instruyó al Contralor de esta soberanía, Jorge Torres Castillo, que investigue si existen "moches" de parte del diputado federal por Morena, Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematográfica.

Esto luego de que la diputada Inés Huerta, de su misma bancada, acusó a Mayer Bretón de "manosear" el presupuesto para cultura y pedir cuotas de hasta el 30 por ciento para gestionar proyectos culturales.

"Que yo sepa aquí ya no hay moches, si ha vuelto, ayer se discutió en la Cámara de Diputados, y hubo quienes en la Comisión de Cultura denunciaron moches, mañana mismo el Contralor General de la Cámara va a entrar a conocer ese asunto. Eso se tiene que extirpar, y ahora nos vamos a ir a fondo, quien sea culpable de moches tiene una sanción que es desafuero, porque es un delito también, es un peculado, el apoderamiento de bienes de la nación".

El pasado miércoles, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, la diputada Inés Huerta señaló a su compañero de bancada, Sergio Mayer, de corrupción por estar "metiendo mano al Presupuesto de Cultura".

Por ello, este jueves, durante la firma del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo fue cuestionado por la prensa ante este presunto hecho de corrupción, y visiblemente molesto atajó el tema al decir que instruirá al contralor de San Lázaro para que indague estas acusaciones.

"Yo digo que aquí se cambian los moches por cultura, entonces se fueron los moches, llegó la cultura. Aquí está el contralor de la Cámara, no conozco a la diputada que lo denuncia, pero venga y en 48 horas sabemos qué pasó. Que bueno que lo denuncian ustedes, ahora ¿esa diputada dio algún fundamento para decir que hay moches?".

Por su parte, la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, aseguró que el presupuesto que maneja en su dependencia es transparente y garantizó que no existe posibilidad que haya algún ilícito.

"El presupuesto se maneja de manera transparente y no hay posibilidades de que dentro de estos mecanismos de dictaminación (que realiza la Cámara de Diputados) entre alguna actividad ilícita, esto es algo que hemos garantizado, y por eso el presupuesto se atrajo a la Secretaría de Cultura", indicó.

Sobre la presunta inequidad en el presupuesto cultural para algunos proyectos, específicamente respecto al Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba), dijo también la secretaria Frausto que parte del presupuesto de este fondo se ha destinado para apoyar infraestructura que no está dentro de las zonas culturales y que no fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017, debido a que la instrucción presidencial es atender primero a las personas que no tienen acceso a la cultura, "y ahí es donde se está dando el mayor esfuerzo del presupuesto", concluyó.