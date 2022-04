AMLO llama mentirosos a legisladores de EU por acusarlo de faccioso

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a cuatro legisladores estadounidenses de mentirosos, luego que lo acusaron ante la Casa Blanca de hacer uso faccioso de las instituciones, como la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto; a lo mejor están mal informados, a lo mejor es la campaña (electoral); es que en EU hay elecciones y qué bueno que sólo son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Este miércoles se dio a conocer que el senador Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; el senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones; y los senadores Benjamin Cardin y Jeffrey Merkley presentaron una carta al secretario de Estado de su país, Antony Blinken, para alertar que el presidente López Obrador hace uso faccioso de las instituciones de nuestro país, como la FGR.

En su misiva, los legisladores señalan que la administración de López Obrador “se ha caracterizado por un patrón creciente de procesamientos aparentemente selectivos que apuntan desproporcionadamente a los críticos del gobierno”.

Además, sostienen que existe riesgo en México que el sistema de justicia se debilite y politice por el uso selectivo de casos que se realizan desde la FGR.

Ante estas acusaciones, el presidente López Obrador dijo durante su conferencia: "no voy a contestarles nada" y celebró que sean pocos quienes lo acusan.

Subrayó que él no tiene “ninguna vinculación, más que de respeto” con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría, no. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho, no hay un Estado de chueco".

Recalcó que mienten estos cuatro senadores al decir que solo avanzan casos donde se señalan a sus opositores políticos. “No es cierto, mienten, están lo menos que puedo decir desinformados. Nosotros no actuamos por consigna en contra de nadie”, mientras subrayó que es la Fiscalía la que resuelve los casos.

Añadió que a él le gustaría que se resuelvan todos los casos, “porque la justicia debe ser pronta y expedita”, pero aseguró que hay procedimientos “muy engorros” y negó que no hay consigna en contra de nadie.

“Es que es esos senadores no me conocen y están acostumbrados a otra cosa”, mientras retó a que si los senadores estadounidenses tienen pruebas que las presenten.

Finalmente, concluyó que los conservadores en México lo están acusando en el extranjero y mostró una pintura histórica donde conservadores ofrecieron a Maximiliano de Habsburgo el Imperio de México, por lo que llamó a no ser vasallos.









