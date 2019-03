Prevé Monreal que Senado vote el próximo jueves la revocación de mandato

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, dijo que el próximo jueves 28 de marzo podría votarse la reforma de revocación de mandato.

En entrevista con Radio Fórmula, el senador dijo que no hay consenso para aprobar la iniciativa pues la oposición ha frenado la propuesta, pero se aprobaría por mayoría simple con aliados.

No hay consenso, el grupo que se ha construido como bloque ha decidió no apoyar esta iniciativa, ese es el panorama general.

Indicó que el proyecto será analizado con calma y que el martes se subirá a tribuna para una primera lectura, para votar el jueves 28 de marzo.

Monreal dijo que está dialogando con diferentes senadores y otros grupos para lograr la mayoría calificada.

Estoy intentando hablar bilateralmente con senadores y grupos, trato de construir la mayoría calificada. Si no se alcanza la mayoría queda suspendido el efecto constitucional, si no se logra mayoría calificada, no se aprobaría.