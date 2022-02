Reitera AMLO que se investigue a periodistas famosos

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su exigencia para que los periodistas de élite, como Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva o Joaquín López Dóriga transparenten sus ingresos, pues acusó que son financiados por potentados que se ven afectados por su gobierno.

El presidente, además, aseguró que los periodistas famosos “juegan un papel, el de apuntalar mediante presiones, chantajes, a empresas que medran del presupuesto público. No es el periodista que tiene ese noble oficio para informar a los ciudadanos”, y también, subrayó, que los medios importantes a nivel internacional, como el New York Times, The Washington Post, también son financiados por poderosos que buscan golpear a su gobierno.

“No es nada más México, es un fenómeno mundial, entonces tienen medios para proteger sus intereses”, recalcó y destacó que, “los medios han inflado a personajes y los han llevado al gobierno y como han jugado un papel de destrucción a quienes consideran un peligro para México o un peligro para sus intereses”, aseguró el mandatario, quien desde hace más de dos semanas emprendió una serie de críticas en contra del periodista Carlos Loret, debido a que difundió el modo de vida ostentosa de su hijo mayor José ramón López Beltrán, quien presuntamente fue beneficiado por Baker Huges, una empresa proveedora de PEMEX y, por Daniel Chávez, empresario turístico con quien el gobierno del presidente mantiene relaciones a través de CFE.

El mandatario federal subrayó que “el caso Loret de Mola no es un caso no es un asunto de afectar o dar a conocer cuánto gana un periodista, es que ese periodista está vinculado con el negocio de la venta de medicinas y equipos médicos, y así otros”, aseveró.

Ayer el presidente López Obrador pidió mediante una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que se transparenten los ingresos del periodista Carlos Loret, pues el mandatario había asegurado que, presuntamente, tiene ingresos mensuales por 35 millones de pesos, que según el mandatario se le paga para golpear a su gobierno.

El mandatario agregó que sin necesidad de que el INAI le dé autorización de que divulgue los ingresos de Carlos Loret, todos los periodistas famosos deben transparentar sus ingresos.

“Yo creo que sin necesidad de que intervenga el INAI, por ética ellos deberían de informar cuánto ganan: Loret, López Dóriga, Ciro (Gómez), Carmen Aristegui, ¿cuánto ganan? A lo de sus bienes no, aunque también ayudaría mucho saber… Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan intereses creados, entonces no hay ningún problema, entonces que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras, de manejo de medios, de guerra sucia, no importa, pero que la gente tenga información”, exigió López Obrador.

Cuestionó, además, “¿por qué nada más van a informar los servidores públicos?, dicen `es que ellos son privados´, no, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo”, subrayó.

Finalmente, reiteró su acusación de que el portal de noticias, Latinus, del periodista Carlos Loret fue financiado con recursos del gobierno de Michoacán e hizo votos para que el INAI le permita dar a conocer los ingresos del periodista.