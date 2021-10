Anaya pide a legisladores no dejarse intimidar por AMLO para aprobar Reforma Eléctrica

El panista Ricardo Anaya hizo un llamado a los legisladores en el Congreso para que no se dejen intimidar por el presidente y que aprueben su reforma constitucional en materia eléctrica.

Anaya dijo que el presidente López Obrador amenazó a los legisladores y les pidió que no se dejen presionan: “No se dejen intimidar. Lo digo por experiencia. No caigan en sus trampas: no se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. ¡Eso es tener los ojos en la nuca!”.

2 visiones Reforma Eléctrica:



AMLO: Monopolio / energía sucia, cara e insuficiente.



Nosotros: Competencia / energía limpia, más barata y suficiente.



Andrés Manuel: El México de hoy no es el de tus recuerdos. El problema no es tu edad, sino que tus ideas son viejas y no sirven. pic.twitter.com/lJbpM8P5wC — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 11, 2021

La semana pasada el presidente López Obrador señaló que dará a conocer en qué sentido votan los legisladores y subrayó que no tienen para dónde hacerse, mientras amago que deben votar a favor de los intereses del “pueblo” o de las empresas.

Asimismo, dijo que esta votación de su iniciativa representaba una oportunidad para el PRI para demostrar si están a favor de la política nacionalista de Lázaro Cárdenas del Río (1938)o del neoliberalismo que promovió Carlos Salinas de Gortari (1988).

En su ya acostumbrado videomensaje de cada lunes, Anaya pidió a los legisladores rechazar la iniciativa de reforma eléctrica y votar “en conciencia por el futuro de México”.

El excandidato presidencial en 2018 agregó que la votación sobre la reforma eléctrica es “una decisión sobre el tipo de país que queremos ser” y acusó que el presidente López Obrador y Manuel Bartlett , director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) además de crear un monopolio con la reforma, provocaran generación de energía contaminante.

“La CFE genera electricidad quemando combustóleo; nosotros queremos que se usen los rayos del sol y la fuerza del viento”, dijo el panista.

“Si el gobierno no se deja ayudar, no hay electricidad suficiente. Si no hay electricidad no puede haber plantas, negocios, no hay chamba para los jóvenes”, expresó.

“Hoy, México necesita que actuemos por convicción, no por consigna. México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México”, concluyó Anaya el video.