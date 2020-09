Rosario Piedra Ibarra descarta renunciar a la CNDH

Pese a la presión de los senadores de oposición, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró que no renunciará a su cargo.

“Vine aquí a una reunión de trabajo a tratar temas muy urgentes de derechos humanos y eso es lo que quiero, seguir trabajando, transformar a este país”, dijo tras reunirse a puerta cerrada con senadores en el contexto de la toma de las instalaciones de la CNDH por víctimas de abuso sexual y grupos feministas.

En la reunión las panistas Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, quienes le pidieron a la funcionaria “valorar su estancia en la institución’’.

En conferencia con medios luego del encuentro de trabajo a puerta cerrada con Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, destacó que “alguien que no puede ser autónoma, que no puede reconocer los errores del gobierno, que no puede emitir recomendaciones; alguien que tiene afecto a este gobierno, no puede dirigir a la CNDH’’.

“La renuncia pasa porque ella lo defina, porque así se le dijo, que ella tome la decisión de continuar o no en el cargo”.

La panista advirtió que seguirán en la lucha para que la CNDH no continúe en ese silencio que termina siendo cómplice de las arbitrariedades del actual gobierno.

Detalló que Rosario Piedra habló que se están corrigiendo los salarios, de la implementación de métodos más decorosos de reclutamiento de personal y en la reducción del gasto de operación.

“Una reunión de trabajo dura, difícil y compleja; le entregamos un documento que establece cinco puntos prioritarios: que pasa con el desorden administrativo; nuevos nombramientos que cumplan los requisitos en la ley; justica para las víctimas; no más atole a las víctimas, ni más promesas incumplidas”.

Las panistas señalaron que la Comisión se dispara en el pie al buscar recortar el presupuesto para las víctimas; y falta de recomendaciones. “La CNDH le ha quedado a deber a México, son 70 por ciento menos recomendaciones que en otros periodos; y en atención a las víctimas de la pandemia, Piedra Ibarra no ha dicho ni pio’’.

Las senadoras exigieron que en materia de mujeres, se emitan las recomendaciones por las violaciones graves a sus derechos, violencia y feminicidios con diez mujeres asesinadas por día, expresaron.