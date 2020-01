Segob prepara ruta de justicia transicional

La Secretaria de Gobernación (Segob) presentará en un par de semanas un proyecto de justicia transicional con el objetivo de que se pueda garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los daños a las víctimas de la violencia que se registra en México, adelantó el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo.

En entrevista con El Sol de México, Peralta Saucedo comentó que el gobierno de la cuarta transformación tiene muy claro el concepto de justicia transicional, esto en respuesta al señalamiento del Movimiento por La Paz, que encabeza el activista Javier Sicilia, en la que demandó una respuesta clara sobre el tema.

“Pues es la apreciación de él, por supuesto que nosotros lo hemos entendido. En muy poco tiempo vamos a presentar un texto muy interesante sobre el cómo aplicar este concepto. La justicia transicional no es algo nuevo y no es un hilo negro, es algo que ya se ha aplicado en Colombia y en varios países de Latinoamérica donde ha habido procesos de paz, que tiene que ver con un proceso de no repetición, reparación y restauración del daño a las víctimas”, detalló.

Ante esto, el funcionario aclaró que es un tema complejo en México, de ahí que “en unas semanas vamos a presentar algo formal sobre el cómo se va a presentar este proceso de justicia transicional de manera institucional para México”.

Puntualizó que en el caso de México, el tema de la justicia transicional es muy específico y multifactorial, porque no es la misma realidad de inseguridad y de impunidad que se presenta en las entidades, así como la realidad económica y social, por lo que debe de existir un trato especifico a cada una de las regiones del país.

“Pero al final del camino, el común denominador es buscar la justicia para las víctimas y por supuesto que se haga justicia para aquellos que han violentado la ley, pero sí entendemos de lo que se trata la justicia transicional”, declaró a la Organización Editorial Mexicana (OEM).

En estos momentos el Poder Legislativo analiza también una Ley de Amnistía y cuáles serían sus alcances.