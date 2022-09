Recibe Mesa Directiva del Senado solicitud para retirar dictamen del Pleno sobre Ejército en las calles

Recibe Mesa Directiva solicitud de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para que se retire el dictamen en discusión, el 5º Transitorio que amplía los márgenes de las fuerzas armadas en las calles para labores de seguridad Pública, ante la falta de votos de la oposición de Morena y sus aliados.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, confirmó que la presidencia del Senado recibió dicho documento y que están analizándolo para darle trámite.

Previo a esta información que reveló el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, propuso al Pleno dar tiempo a la discusión del dictamen que reforma el 5º Transitorio que permite la permanencia del Ejército en las calles, y pidió que la minuta regrese a las comisione de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segundo.

En su participación, Ricardo Monreal señaló “demos tiempo a las comisiones, yo le pido al grupo parlamentario (Morena) que me puedan acompañar. Estoy haciendo eco de las expresiones de compra, de premura, es de lo que nos acusan de compra, de premura, de presión. Rechazo totalmente que haya presión”.

Mientras que Morena y sus aliados cabildeaban con la oposición y ven que aún no cuentan con los votos, el coordinador Ricardo Monreal subió a la tribuna en el turno que le tocaba a la senadora Lucía Mesa, y tras recordar el propósito del dictamen, el zacatecano expresó que proponía se regresara el documento para su discusión con profundidad.

“Les plateo que regresen el dictamen a comisiones y sigamos la discusión pública para el bien del país. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y con transparencia”, señaló.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, advirtió que mayoría no está de acuerdo con sus insultos, con sus conjeturas falsas, “somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario”.

“Yo creo que podemos dar más tiempo. Yo no estoy por la prisa, no me ganan los tiempos. En el senado hemos dado todos los trámites puntuales, nunca hemos otorgado tramites frast track o vía rápida. Estoy dispuesto a seguir discutiendo el tema”, manifestó.

Por su parte, el senador Damián Zepeda del PAN, tomo la palabra por alusiones y dijo que “el día de hoy muere el intento del gobierno de militarizar el país. Hoy lo vamos a rechazar. Nosotros no mordemos anzuelos”.

Están siendo previsibles, ahorita doblaron a legisladores, esa fue la coyuntura. La pregunta por qué no debatirlo hoy, existe por un motivo porque se iba a hacer un cuerpo civil. No se ha cumplido la condición con la cual se aprobó ese transitorio”.

Al inicio de la sesión senadores de la oposición presentaron diversas mociones suspensivas para buscar que la minuta sea rechazada, pero con una votación de 61 en contra y 38 a favor, esta fue rechazada por la mayoría de Morena y aliados.

En tanto, la senadora Xóchitl Gálvez, confirmó a El Sol de México que hasta ahora solo ha sido el senador Raúl Paz Alonso quien traiciono al PAN y se pasó a Morena para darle hoy su voto a favor de la minuta.

Sobre esto, Ricardo Monreal aseguró que todos los legisladores que quieran unirse a Morena para afianzar el proceso de transformación en el país son bienvenidos.

El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, señaló que en la plenaria todos los senadores decidieron respaldar la minuta que proviene de la Cámara de Diputados y apoyar el esfuerzo de seguridad pública del Ejecutivo federal.

Reconoció que su grupo y los aliados no tienen la mayoría calificada, pero está en pláticas con coordinadores de otros grupos parlamentarios y de senadores en lo individual, para buscar acuerdos.

En este sentido, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, hizo un llamado a sus excompañeros, los senadores priistas hidalguenses Nuvia Mayorga y Miguel Ángel Osorio Chong, para votar a favor del proyecto que surgió de la iniciativa del PRI a través de la diputada Yolanda de la Torre.









