Sentiría vergüenza si me estuvieran investigando por lavado de dinero: Meade

Al instalar la Comisión de Ética del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade aseguró que a él le daria vergüenza que lo estuvieran investigando por lavado de dinero como a Ricardo Anaya. Hay que recordar que el panista afirmó estar orgulloso de que el Gobierno Federal lo esté atacando con una investigación por presunto lavado de dinero.



Si a mí me detectaran que vivo por arriba de mis ingresos, si a mí me detectaran que he hecho negocios desde el sector público, si a mí me detectaran que he escondido negocios inmobiliarios detrás de una asociación, lo último que escucharían es que me siento orgulloso José Antonio Meade

El virtual candidato priista añadió que para evitar cualquier duda, la Comisión que se acaba de instalar tendrá facultad de investigarlo para que no quede duda de su actuar pasado y presente.

"La señal que se manda con la instalación de esta Comisión es un absoluto compromiso con la ética, con la rendición de cuentas, habiendo aquí muchos años de trayectoria honorable. Sabiendo que hay una demanda de justicia que reinvidique el trabajo del militante por medio de la denuncia", aseguró Meade Kuribreña en conferencia de prensa.

La Comisión está integrada por Jorge de la Vega, Irma Cué, Guadalupe Gómez, Karina Culebro, María Fernanda Gallardo, Paloma Guillén, Fernando Zendejas y José Antonio Fernández.