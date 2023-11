Médico dice en el Congreso que los "seres no humanos" de Maussan vienen del futuro

La segunda audiencia pública sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en México se realizó este martes en la Cámara de Diputados y los asistentes no sólo insistieron en la autenticidad de los “seres no humanos” presentados por el ufólogo Jaime Maussan en la primera edición del foro, que tuvo lugar el 12 de septiembre, sino que afirmaron que son del futuro.

Celestino Adolfo Piotti, doctor en medicina y cirugía y fundador de la especialidad antropológica-física-médica de la República de Argentina, indicó que pudo llegar a esta conclusión luego de analizar las radiografías del cráneo de los seres no humanos y compararla con una teoría de la evolución de su autoría, opuesta a la de Charles Darwin, a la que denominó la “teoría del guardián”.

“El resultado final numérico que me da es que no son individuos del pasado ni del presente sino que son del futuro, entonces, quiere decir que estos dos seres, María y estos dos seres de 60 centímetros de altura (los que presentó Maussan), deberían haber existido en el futuro y no en el pasado hace mil años”, dijo.

El investigador reconoció que el método científico no puede dar respuesta a la conclusión a la que llegó, sin embargo, afirmó que los seres no humanos son “el eslabón de la especie humana nuestra que va de devolucionado hacía una especie nueva”.

“Los seres más bajos serían totalmente evolución de una especie que va a venir después de nosotros, resumiendo, serían nuestros descendientes”, afirmó.

Thierre Maurice Pierre, investigador del Instituto Inkari de Cusco, Perú, dijo que los análisis concluyeron que los seres no humanos datan de hace milenios y que su ADN no es humano, sin embargo, aclaró que eso no significa que corresponda a seres extraterrestres.

“Los laboratorios concluyeron que estos cuerpos tenían siglos y hasta milenios de antigüedad. El ADN de estos seres no pertenece a la especie humana, por este motivo los laboratorios hablarán de por lo menos dos especies desconocidas, quiero insistir sobre este punto importante: ninguno de los laboratorios ha hablado de extraterrestres”, dijo.

Otro asistente a la audiencia fue el músico Claudio Yarto quien al finalizar su participación rapeó sobre el análisis del fenómeno FANI.