"Siempre se han fabricado delitos", AMLO sobre retiro de candidatura a Salgado Macedonio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el retiro de candidatura de Félix Salgado Macedonio es un asuntó que se politizó porque hay elecciones y al mismo denunció que "siempre se han fabricado delitos.

En el caso de Salgado Macedonio, volvió a pedir que su caso se lleve a las autoridades correspondientes pero pidió que no haya linchamientos sin pruebas.

Señaló que hubo un apoyo por parte del "partido conservador" y los medios de información en contra del morenista que busca la gubernatura sin embargo cuestionó el porqué no se está escuchando al pueblo.

"El pueblo decide, el pueblo manda, si hay una elección hay que tenerle confianza al pueblo y que el pueblo sea quien se manifieste, que decida, ¿por qué las élites?, ¿por qué los grupos de intereses creados?", cuestionó.

"Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos porque yo padecí de la fabricación de un delito para hacerme un lado, para que no apareciera mi nombre en la boleta de elecciones de 2006", recordó.

"Se pusieron de acuerdo arriba, el presidente, con el presidente de la Corte. ¿Ustedes creen que esos intelectuales orgánicos me defendieron?, ¿creen ustedes que los medios de información de información me defendieron? Me defendió el pueblo, me sacó a flote el pueblo, el pueblo es hmucha pieza", apuntó.

"¿Cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos? Se requiere que se pregunte al pueblo", fustigó.

