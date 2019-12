Sugiere AMLO al Senado hacer consulta sobre outsourcing

Andrés Manuel López Obrador dijo que sobre el tema del outsourcing y su contención en el Senado de la República, se debe de resolver en el nicho senatorial por lo que pidió escuchar todas las voces que están a favor o en contra y llevarse a cabo una consulta, al tiempo de celebrar la decisión del Tribunal Electoral sobre la “Ley Bonilla”.

Comentó que se debe abrir un proceso de consulta tanto en el sector empresarial, obreros y sociedad civil y después de eso que sean los senadores de manera libre los que decidan.

“Debemos confiar en los senadores y en el Senado”.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente aseveró que el Ejecutivo no tiene una postura sobre el tema, pero “el Senado debe resolver debido a que es un Poder autónomo, por lo que dejó claro que “ya no hay línea, porque yo no podría decirle al Senador Urrutia o Monreal lo que tienen que hacer, por principios no lo haría”.

Manifestó que se ha respetado lo que ha tomado la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre declarar inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, por lo que ya no habrá más concertacesiones.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador expuso que se debe quitar el fuero para todos, ya que ningún miembro del gobierno debe tenerlo, incluido jueces y ministros. Dijo que espera que los legisladores sigan avanzando en este terreno.

En ese sentido, el mandatario abundó que sobre el error en la reducción de los sueldos a los senadores, se analizará y se envió una nueva iniciativa de ley para que nadie pueda ganar más de lo que gane el presidente y que no haya ningún recoveco, sobre todo para que los organismos autónomos no se amparen y ganen más salario que el presidente.

Enfatizó que en el caso de los trabajadores al servicio del Estado se establecieron diversas mecánicas para los aumentos salariales, por lo que dejó claro que no tiene relación con el tema del salario mínimo, por lo que habrá una postura pronto.

“Se tiene que ir aumentando el salario para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que no se puede recuperar eso de la noche a la mañana, pero en el tiempo que estemos en el Gobierno buscaremos que se vaya recuperando lo perdido”.